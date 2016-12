​La unió sindical de la policia demana presó provisional per l’agressor del seu company

USPAC va presentar la causa com a acusació popular sobre el cas de l’atropellament a un company del CME, el qual va ser ferit de gravetat. Un cop analitzada tota la documentació, la unió sindical sollicita al Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Rubí, la presó provisional pel conductor de l’atropellament a un mosso de Rubí.

Els motius son diversos. El acusat reconeix que els dos companys es van identificar com a policia, moment en el que va contestar l’investigat: “Policia soc jo” i es va endur al seu vehicle a tota velocitat a un dels agents actuants. Després de treure’s del damunt del capó a l’agent el va deixar tirat al terra i va marxar del lloc fins que va ser interceptat per una altre patrulla a 200 metres mentre fugia dels lloc dels fets.

Aquest delictes imputats en seu judicial arriben a la pena de 18 anys de presó, en canvi l’agressor està en llibertat. A més, el detingut no va declarar en seu policial i als 4 minuts es va deixar en llibertat “per ordre jeràrquica”.

Els delictes imputats al Jutjat són temptativa d’homicidi, delicte de lesions i atemptat a agent de l’autoritat. Així mateix, no es va respectar el procediment d’Habeas Corpus, ni es va seguir cap criteri policial per a deixar sense efecte la detenció.





El Ministeri Fiscal va demanar presó sense fiança per la gravetat dels delictes, ja que les declaracions dels testimonis contradiuen la declaració del conductor.





El Jutjat no va acordar la presó provisional, entre d’altres, perquè: “Els propis Mossos d’Esquadra el van deixar en llibertat per prestar-li prou fiança”. El fet es que el detingut no va donar fiança, ni econòmica ni en espècie, de cap tipus, ja que ni va declarar ni va contestar a cap pregunta, ni consta a l’atestat consignació de cap menes, tot i que a l’atestat consta literalment que es va deixar en llibertat “per tenir domicili conegut, estar lliure d’antecedents i donar fiança”.