El PP exigeix ​​aplicar mesures contra la contaminació de forma urgent

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, ha exigit aplicar de forma urgent mesures contra la contaminació atmosfèrica, com estudiar la gratuïtat del transport públic en hores punta i trajectes concrets en episodis d'alta contaminació.

Ha defensat en un comunicat que, "abans de prohibir o restringir el trànsit de manera excepcional", s'han d'oferir alternatives reals de transport públic, reforçant la seva oferta i aplicant la targeta que es crearà en 2017 per aquests episodis de contaminació.

Fernández ha advocat també per regular l'aparcament mitjançant zones Park & Ride --deixant el vehicle en entrades de la ciutat, com està previst en el Pla de Mobilitat de l'Àrea metropolitana--, ja que "més del 50% dels vehicles que circulen per Barcelona "vénen d'altres municipis.





La mala qualitat de l'aire respirat pot ocasionar a Espanya fins a 15.000 morts prematures cada any, especialment en el cas dels nens, adolescents i majors de 60 o 70 anys.