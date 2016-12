​Nit de Cap d’Any: Barcelona es consolida com a referent turístic

Barcelona ha tornat a omplir els allotjaments turístics aquest Cap d'Any i es consolida com a destí turístic per celebrar l'entrada d'any. Les reserves que registren els hotels i apartaments turístics estan a plena ocupació fins al diumenge.





Aquest any , la nit de les campanades cau en dissabte, així que les estades són més llargues, de tres dies de mitjana. Els turistes europeus ocupen la majoria de places, tot i que destaca l'augment del consum local. A més, el bon temps també ha sigut clau per l’ocupació.

L'espectacle de Cap d'Any, que fa quatre anys que se celebra a la plaça d'Espanya, serà un èxit, ja que Barcelona és per si mateixa una de les ciutats més turístiques d'Europa. En aquesta ocasió la festa no ha programat cap actuació teatral. Els protagonistes seran la llum, l'aigua, el foc i el color. Com es representaran les campanades encara és un misteri que els organitzadors no volen revelar.





Les xifres difoses per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) són una mostra d'aquesta millora turística de Barcelona: Catalunya, amb 2,6 milions de pernoctacions, va augmentar un 2,5% les estades registrades al novembre, un mes en què el turisme estranger perd força.

Els apartaments turístics, igual que que els hotels, estan pràcticament plens de gom a gom. La plena ocupació que registren també es deu a la guerra que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha declarat als apartaments turístics illegals.