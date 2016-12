Deixar de fumar es converteix en el propòsit saludable d'any nou

Abandonar el consum del tabac depèn fonamentalment de la decisió del fumador, encara que en aquestes dates molts el converteixen en el seu propòsit per al nou any. El doctor, expert en pneumologia, Vicente Roig Figueroa ens informa sobre les teràpies més efectives i els falsos mites.

El procés va per fases. Abans de la decisió de deixar el vici, l'afectat passa per diferents etapes de motivació-decisió per deixar el seu hàbit. En funció d'aquest nivell de motivació i decisió ha diferents graus d'intensitat en el suport que li puguem brindar.

Els fumadors menys convençuts poden ser motivats per deixar-ho i els més convençuts poden ser iniciats en l'abandonament amb major probabilitat d'èxit. Es pot deixar de fumar i tots els ajuts clíniques són eficaços, des del consell mínim fins als programes combinats de suport psicològic amb teràpia farmacològica. Altres alternatives com l'homeopatia, acupuntura, hipnosi, etc..., no tenen un suport suficient en l'evidència científica com per poder ser recomanades al mateix nivell.

La mesura més efectiva en Pneumologia per ajudar en l'abandonament del consum de tabac és el tractament, mitjançant un programa clínic combinat ben estructurat, que suma mesures de suport psicològic per a combatre la dependència psicològica i l'ús de fàrmacs per contrarestar la síndrome d'abstinència.

El tractament combinat aconsegueix taxes d'abstinència superiors a un tractament psicològic o un tractament farmacològic per si sols. Un tractament farmacològic adequat pot quadruplicar l'índex d'èxits d'abandonament. Les mesures farmacològiques més eficaços en el moment actual són les que utilitzen vareniclina o la teràpia substitutiva de nicotina en associació.

L'AMENAÇA DEL CIGARRET ELECTRÒNIC





El cigarret electrònic no és una alternativa per deixar de fumar per moltes raons. És un producte que no està regulat adequadament per les autoritats sanitàries, es desconeix el seu procés de fabricació i la composició de molts dels seus components. S'han pogut identificar alguns d'ells com la glicerina i el propilenglicol amb efectes irritatius sobre la via aèria. També conté diversos metalls pesants (níquel, crom i plom) en concentracions superiors al fum d'una cigarreta convencional que són coneguts agents carcinogènics.

D'altra banda, els estudis d'eficàcia i seguretat per al seu ús com a teràpia substitutiva de nicotina en l'ajuda a la deshabituació, no aporten conclusions sòlides. El cigarret electrònic és un producte no controlat, perjudicial per a la salut i sense eficàcia demostrada com a alternativa per deixar de fumar per la qual cosa en el moment actual no pot ser recomanat amb aquest propòsit.





EL MITE DEL TABAC DE LIAR

Els cigarrets d'embolicar són tan nocius per a la salut com els convencionals ja que la composició del seu fum és similar. És més, hi ha estudis que indiquen que la concentració de substàncies com el monòxid de carboni és un 30-50% superior a la dels cigarrets manufacturats. Per tant els cigarrets d'embolicar són tant o més perjudicials que els cigarrets convencionals.