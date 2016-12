Adéu a un any horrible!

Sembla que va ser ahir i estem acomiadant l'any. En un obrir i tancar d'ulls, quan la majoria s'hagi menjat raïm, estarem ja en els primers dies d'un nou any que comença a caminar amb passos dubitatius i incerts.





Aquests 365 dies que hem esgotat no han estat precisament com per tirar coets. Aquest ha estat un any sense sentit, de vergonya pel paper jugat per Europa amb els refugiats, d'insolidaritat, del fracàs de les enquestes, del desencant de la ciutadania, l'avanç de la dreta menys civilitzada, del terrorisme, dels atemptats, dels assassinats i així podríem omplir pàgines de les coses dolentes, sorprenents i injustificades que ens ha deparat el 2016.





Però el pitjor de tot és que, si algú no hi posa remei, les expectatives de millores no apareixen en un horitzó ple de núvols grisos. Serà pitjor el 2017?, això sembla, encara que l'esperança és l'últim que es perd. Diuen que "després de molts dies foscos, vindrà un serè". A això s'agafa la ciutadania, perquè a alguna cosa cal fer-ho.





No vull entrar en les barbaritats que diuen alguns dels nostres governants ni les actituds d'alguns partits polítics, ni del descrèdit de la justícia. Ja tindrem temps per a això en els pròxims dies.





La justícia va a tenir feina amb tots els judicis que es van a celebrar el 2017, alguns dels quals porten anys instruint-, per a vergonya de tots. Molt interessant va ser conèixer els resultats dels mateixos.





L'amenaça terrorista està aquí sense saber en quin moment i en quin país va a assotar quan menys s'espera. Els assassins no dormen, ni pensen, només actuen a les ordres dels seus dirigents descerebrats pagats per alguns països de l'or negre.





Dir que el món està revolucionat, sempre s'ha dit, però en aquest moment, podem afirmar que s'ha tornat boig. Una bogeria sense sentit, destructiva, res solidària, fora de control i de conseqüències imprevisibles.





Amb aquest panorama tan poc agradable hem d'intentar entre tots que la "bogeria" passi com més aviat millor i que l'ètica, l'honradesa, la solidaritat, en definitiva, els valors, retornin a aquesta societat més egoista que solidària, salvant les excepcions, que sempre n'hi ha.





Que la por a enfrontar-se a les injustícies que es veuen cada dia s'allunyi com les tempestes d'estiu i, mirar a una altra banda quan roben alguns governants com si la cosa no anessin amb ells, no és ni bo ni saludable, és més, acaba sent també una societat corrupta.





La tolerància en la convivència és un signe democràtic, no s'ha d'oblidar. Ningú és superior a ningú, hagi nascut aquí o al Senegal. La superioritat de les races, a més de ser un complex d'inferioritat, és signe d'intolerància i té un qualificatiu ...





Per tot això, i moltíssimes coses més, els desitjo per a tots un 2017 en què els seus objectius es compleixin i que seguim tots lluitant per un món millor. No és una utopia si entre tots ho intentem.