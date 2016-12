Puigdemont es compromet amb un referèndum "legal i vinculant" per al 2017

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha reafirmat aquest divendres en què convocarà un referèndum sobre la independència en 2017 que serà "legal i vinculant", i ha assegurat no dubtarà a fer efectiu el que diguin les urnes.





"Legal perquè es convocarà d'acord amb el mandat de les lleis, i vinculant perquè el resultat que decidiu vosaltres, els catalans, serà el que el Govern i el Parlament hauran d'aplicar sense dilacions ni excuses", ha afirmat en el tradicional missatge de cap d'any des del Palau de la Generalitat.





Puigdemont ratifica la seva aposta pel referèndum el mateix dia que el president del Govern, Mariano Rajoy, ha negat qualsevol possibilitat que l'Estat s'avingui a negociar una consulta així i hagi acusat el Govern d'anar a "mala direcció".





El president català ha defensat que el seu Govern ha apostat "des del primer dia" per abordar el referèndum amb el Govern central a través del diàleg, però ha criticat no haver rebut el mateix tracte per part del gabinet de Rajoy.





"Hem sabut teixir consensos amplis a Catalunya al voltant del referèndum, com vam demostrar en la reunió de la setmana passada al Parlament, però encara no hem rebut resposta de la mà estesa per pactar amb el Govern", ha lamentat.





VIA UNILATERAL





A la reunió de la setmana passada al Parlament de partidaris del referèndum, Puigdemont va defensar la via pactada i això va generar dubtes sobre si aparcava la via unilateral, però en el missatge de cap d'any ha dissipat qualsevol interrogant: "Estem a punt i el demostrarem".





El president català ha reivindicat que va oferir a Rajoy el referèndum pactat tant en el debat sobre la seva qüestió de confiança com en una conferència a Madrid i, tot i que continuarà "amb la mà estesa sempre", no renunciarà al procés sobiranista si no hi ha acord amb el estat.





En el seu primer discurs de cap d'any com a president, ha vaticinat que el 2017 serà "un any de gran transcendència" per a Catalunya, i ha assegurat que complirà amb el seu compromís de portar a la comunitat des de la 'postautonomía' a la 'preindependencia'.





Ha opinat que al Govern central li falta "valentia i coratge" per afrontar la situació amb Catalunya, una manca de valentia que també veu en el món per afrontar reptes globals com l'ascens dels populismes, la persistència de conflictes armats i les crisis humanitàries , entre d'altres.





CREIXEMENT ECONÒMIC I COHESIÓ SOCIAL





Sense al·ludir a la incògnita sobre si aconseguirà que Catalunya tingui nous Pressupostos el 2017 ingent que necessita el vot de la CUP-, sí que ha assegurat que aplicarà el seu projecte polític sobiranista mantenint la "cohesió social" dels catalans.





Ha defensat que el 2016 ha estat el millor any en creixement econòmic i creació d'ocupació des de l'inici de la crisi, i ha reivindicat que per a l'any que ve les previsions són bones i es podrà "recórrer el camí del progrés econòmic i social".





Tot i que ha considerat que tradicionalment el creixement econòmic és la millor política social, ha admès que avui dia aquesta premissa pot "no ser suficient" i cal aplicar polítiques per millorar el benestar dels ciutadans.