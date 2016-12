Barcelona vetlla per la seguretat i extrema les mesures en l'espectacle de Montjuïc

Aquest dissabte, 31 de desembre, Barcelona celebra per quarta vegada consecutiva l'arribada del nou any amb un espectacle multimèdia de llum, aigua, música i focs artificials a l'avinguda Maria Cristina. Davant l'afluència prevista, l'Ajuntament ha preparat un dispositiu específic entorn de la Font Màgica de Montjuïc per reforçar les tasques de vigilància i seguretat dels cossos policials.





L'espectacle començarà a les 23.30 hores i finalitzarà a les 00.15, però a partir de les 21.30 hi haurà música ambiental, vídeos i altres activitats.





Segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona, tant Guàrdia Urbana de Barcelona com els Mossos reforçaran la seva presència a la zona on es realitzarà l'espectacle i per això, aquest any, per primera vegada, es col·locaran elements de protecció que en cap moment impediran el pas dels vehicles policials o d'emergències.





A les 17.00 hores es tancaran tots els accessos de vianants al voltant de la zona de la pirotècnia ia les 22.30 hores la zona a banda i banda del Palau Nacional. A partir de les 20 hores, o quan l'acumulació de públic ho faci necessari, es tallaran al trànsit les avingudes Reina Maria Cristina, Rius i Taulet i Francesc Ferrer i Guàrdia (entre el carrer Guàrdia Urbana i Méxic).





Per controlar i impedir actes incívics, s'establirà un dispositiu de seguretat i de control amb filtres dinàmics, format per equips de Mossos i Guàrdia Urbana, l'accés de la plaça Espanya i al llarg de l'avinguda Reina Maria Cristina





La zona destinada al públic serà la calçada central i la vorera costat Besòs de l'avinguda Reina Maria Cristina, mentre que la vorera del costat Llobregat estarà tancada com passadís i zona de seguretat. L'únic accés a la zona de celebració serà per plaça Espanya i no es permetrà l'accés de públic ni per l'avinguda Rius i Taulet ni per l'avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, que es reservaran per a evacuació en cas d'emergència i per facilitar el desallotjament 1 vegada finalitzat l'espectacle.





Un cop acabin les campanades es facilitarà la sortida dels assistents, tant per l'avinguda Reina Maria Cristina com per Rius i Taulet/Francesc Ferrer i Guàrdia. Per arribar a l'avinguda Maria Cristina, l'Ajuntament recomana el metro com a mitjà de transport públic idoni.





D'altra banda, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra preveuen també que a la plaça de Catalunya o altres llocs de la zona centre podrien concentrar grups de persones per celebrar el Cap d'Any encara que no hi hagi cap acte convocat. Un dispositiu de prevenció tractarà d'impedir que es produeixin actes incívics que alterin l'ús normal desenvolupament de la via pública.





NETEJA





En el dispositiu de neteja extraordinari participaran 61 operaris i s'instal·laran 100 papereres de cartró i 20 contenidors de recollida selectives, a més de 40 lavabos químics, tres d'ells adaptats a persones de diversitat funcional.





En els entorns de la plaça Espanya s'instal·laran contenidors de vidre i envasos on es podrà canviar el vidre per gots de plàstic, i per facilitar aquesta tasca hi haurà dos promotors cívics i 26 auxiliars.





A més, tot i que a la plaça Catalunya i la Rambla no hi ha cap celebració prevista, es reforçarà la neteja i la presència de la Guàrdia Urbana i els Mossos com a prevenció.