Trobat un celler de finals del segle XV en perfecte estat

Bombes Gens acaba de sumar un nou bé històric al seu valuós conjunt. Es tracta d'un celler de 39 m2 de finals del segle XV -principis del XVI, època en què es va construir la Llotja de València, entre altres.

Les obres que convertiran l'antiga fàbrica a seu de la Fundació Per Amor a l'Art i centre de les seves activitats han permès aquesta troballa, de gran importància arqueològica per l'excel·lent estat de conservació de l'estada: "Ens l'hem trobat completa. Amb les seves parets, terres, bancs, volta i fins i tot una petita bassa de recollida. En una cantonada ha aparegut també una gerra pràcticament sencera ", explica Paloma Berrocal, arqueòloga del projecte.

S'estima que el celler pertanyia a una alqueria, coneguda entre el veïnat com "La Casa de Comets", i que era utilitzada per produir i emmagatzemar vi i oli per a la seva autoabastiment.

Segons Berrocal, "La casa va ser enderrocada al segle XVII i part de les restes de les plantes superiors van quedar encapsulats a l'interior del celler. Això és d'agrair des del punt de vista arqueològic, ja que facilita en gran mesura el treball d'interpretació de les restes. Ens ha permès, a més, recuperar vaixella, ceràmica de cuina, rajoles dels paviments originals ... "





Casualment, les rajoles trobats coincideixen amb els que en l'actualitat llueixen a la centenària Alqueria de Barrinto, molt pròxima a Bombes Gens, encara que aquests últims són una reproducció. Des de la Fundació Per Amor a l'Artse pretén fomentar la connexió amb els diversos elements patrimonials del barri: "Encara que de moment estem estudiant la manera d'integrar-lo en el projecte, tenim clar que volem que estigui obert al públic i que sigui visitable.

EL PROJECTE

Bombes Gens serà la seu de la Fundació Per Amor a l'Art. El projecte contempla la Creació d'un centre d'art modern i contemporani dirigit per Nuria Enguita que ocuparà les cinc naus principals. A més, s'aixecarà un edifici amb una estructura integrada en el conjunt que comprendrà un centre de dia de suport convivencial per a nens i nenes de 6 a 16 anys del barri en risc d'exclusió social, i el Centre de Coordinació de l'Equip Wilson, dedicat a la investigació i divulgació de la Malaltia de Wilson.