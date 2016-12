Experts alerten del perill d'ofegament amb el raïm en els nens menors de cinc anys

Els raïms sencers poden provocar ofegaments en els nens menors de cinc anys, tal com s'ha posat de manifest en una article publicat a 'Archives of Disease in Childhood', i recollit per la plataforma Sinc, on s'adverteix que la major part de la població no és conscient d'aquest perill.

De fet, el raïm són la tercera causa més comuna en incidents d'ofegament per menjar, després dels frankfurts i els caramels. I és que, les vies respiratòries dels nens són petites, no tenen totes les dents desenvolupats per mastegar correctament, el seu reflex de deglució encara és immadur i es distreuen fàcilment, el que fa que siguin més proclius a ofegar-se.

Els raïms solen ser més grans que les seves vies respiratòries i, a diferència d'altres objectes petits i durs, com les nous, la seva superfície suau els permet bloquejar completament les vies i dificultat l'extracció si no es tenen eines especials.

"No hi ha xifres exactes, però és probable que la gran majoria d'episodis d'asfíxia es controlin amb mesures de primers auxilis, o fent que el pacient faci ombra insistentment", ha explicat el metge d'urgències als Serveis Nacionals de Salut (NHS) en Aberdeen (Escòcia), Jamie G Cooper, qui ha informat que tots els casos d'asfíxia infantil poden resoldre amb tècniques adequades com la maniobra d'Heimlich.

Per tot això, els experts han recomanat tallar els aliments en peces adequades abans de donar-les a nens menors de cinc anys, a més d'emfatitzar la importància de la supervisió adulta mentre els petits mengen.