Les 35 pel·licules més esperades del 2017

El calendari cinematogràfic del 2017 te ja Diverses cites ineludibles. L'any cinèfil arrencarà, com és habitual, amb uns quants dels Títols que personen amb més Força para los Oscars com el musical 'La Ciutat de les Estrelles - La La Land' de Damien Chazelle, 'Manchester davant del mar' de Kenneth Lonergan o 'Moonlight' de Barry Jenkins i acabarà amb la ja también tradicional cita anual amb 'Star Wars' . Serà el desembre Quan Vegi la llum l'Episodi VIII, un estrena que després de dir la mort de Carrie Fisher s'a convertit sens Dubte al llançament amb més Càrrega emotiva de l'any.

Mentrestant, arribessin a la cartellera els noves pel·licules de directors com Martin Scorsese, que relata l'odissea dels Missioners cristians al Japó medieval a 'Silenci'; Christopher Nolan, que amb 'Dunkerque' signatura su primera Pel·lícula sobre la Segona Guerra Mundial; o Denis Villeneuve, que després de dir meravellar amb 'L'arribada' insisteix en el gènere de la ciència-ficció amb la seqüela de la mítica Blade Runner protagonitzada per Ryan Gosling I, evidentment, per Harrison Ford.

A més de 'Star Wars', el 2017 también tornessin a la cartellera Sagues d'Èxit com l'aparatosa i taquillera 'Fast and Furious', que s'estrena el su vuitè Lliurament, primera sense Paul Walker; la rejovenida franquícia d' 'El planeta dels simis', que tanca su trilogia; o 'Logan', la novena i última Pel·lícula en la qual Hugh Jackman encarnarà Lobezno.

L'omnipresent cinema de Superherois también viura la primera Pel·lícula protagonitzada en solitari per 1 Personatge femení, 'Wonder Woman'; el retorn de les absurdes aventures espacials dels 'Guardians de la Galàxia' de Marvel; l'estrena a solitari del divertidíssim 'Batman' de LEGO; i la Nova Pel·lícula de 'Spiderman', que afronta el su tercer reinici cinematogràfic er ja per primera vegada dins de de l'entramat de Superherois de Marvel.

La meravellosa i multipremiada 'Toni Erdmann', l'esperada seqüela de 'Trainspotting', l'adaptació a carn i ossos de 'La Bella i la Bèstia' amb Emma Watson, un nova ració de trompades cortesia de John Wick, el biopic de 'Jackie Kennedy' de Pablo Larraín o el més nou de Pixar, 'Coco', són Altres dels Títols que prometen convertir el 2017 en un gran any de cinema.

Aquesta és la llista dels Títols més esperats:

- 'Train to Busan' (4 de gener)

- 'Només la fi del món' (6 de gener)

- 'Silenci' (6 de gener)

- 'La ciutat de les estrelles - La La Land' (13 de gener)

- 'Loving' (20 de gener)

- 'Toni Erdmann' (20 de gener)

- 'Figures ocultes' (20 de gener)

- 'Viure de nit' (27 de gener)

- 'Manchester davant del mar' (3 de febrer)

- 'Lego Batman, la pel·lícula' (10 de febrer)

- 'Moonlight' (10 de febrer)

- 'Jackie' (17 de febrer)

- 'Land of Mini' (17 de febrer)

- 'Fences' (24 de febrer)

- 'T2: Trainspotting' (3 de març)

- 'Logan' (3 de març)

- 'El guardià invisible' (3 de març)

- 'La Bella i la Bèstia' (17 de març)

- El bar '(24 de març)

- 'Ghost in the Shell' (31 de març)

- 'Fast & Furious 8' (12 d'abril)

- 'Guardians de la Galàxia Vol. 2' (28 d'abril)

- 'John Wick: Pacte de Sang' (5 de maig)

- 'Wonder Woman' (23 de juny)

- 'Spiderman: Homecoming' (7 de juliol)

- 'La guerra del Planeta dels Simis' (14 de juliol)

- 'Dunkerque' (21 de juliol)

- 'La Torre Fosca' (4 d'agost)

- 'Cars 3' (4 d'agost)

- 'Tadeo Jones 2. El secret del Rei Mides' (25 d'agost)

- 'Blade Runner 2049' (6 d'octubre)

- 'Thor: Ragnarok' (27 d'octubre)

- 'La Lliga de la Justícia' (17 de novembre)

- 'Coco' (1 de desembre)

- 'Star Wars: Episodi VIII' (15 de desembre)