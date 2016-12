Més de 1.700 casos de menors atesos per excés d'alcohol a Catalunya

El nombre de menors atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per consum excessiu d'alcohol s'ha estancat al voltant dels 1.800 casos en els últims cinc anys, segons dades de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat).

Els casos atesos per les ambulàncies a Catalunya a la franja de 8 a 17 anys va ser de 1.783 joves en 2012; es van registrar 1.734 episodis en 2013; 1.848 el 2014; 1.867 el 2015, i 1.703 joves fins a l'octubre d'aquest any, segons les últimes xifres disponibles.

El subdirector general de Drogodependències de la Aspcat, Joan Colom, ha dit que estadísticament el creixement no és rellevant i que les dades mostren una "estabilització", si bé ha lamentat que la xifra ja és prou rellevant.

"Estem preocupats i ocupats. Considerem l'alcohol el principal problema de salut pública en l'àmbit de les drogues", ha manifestat Colom, en recordar que el 80% dels menors ha pres alcohol abans dels 18 anys, segons enquestes poblacionals.

El 77% dels menors havia consumit alcohol en l'últim any; un 68% en l'últim mes, i un 1,3% diàriament, sent els 13,8 anys l'edat mitjana d'inici, ha precisat Colom, en destacar que "no és veritat que l'edat hagi baixat" en els últims anys .

Segons un estudi a població escolar de 14 a 18 anys, el 23,7% havia tingut alguna borratxera en els últims 30 dies; un 28% havia consumit cinc unitats de begudes --es coneix com 'binge drinking' -, i el 21% havia fet 'botellón', sent les cerveses i els destil·lats les begudes més habituals.

"SENTIT COMÚ" A LA POBLACIÓ GENERAL

"Ara s'han posat de moda els menors, però la població adulta també ens preocupa perquè el 20% té un consum de risc", ha alertat Colom, qui ha considerat l'alcohol un problema rellevant en matèria de salut pública.

Per això, ha llançat un missatge davant les festes nadalenques: "En aquest moment, cal recomanar a la gent que posi més sentit comú que mai i recordar que amb l'alcohol menys sempre és millor", ha sostingut el responsable de Drogodependències del departament .