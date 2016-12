​PSC y C’s critiquen a Puigdemont per governar només per una part dels catalans

La líder de Ciutadans a Catalunya i cap de l'oposició al Parlament, Inés Arrimadas, ha assegurat que "hem vist un president sense rumb ni projecte propi, que viu en un déjà-vu polític en oferir únicament repetir el 9-N".

Arrimadas ha valorat així el missatge institucional de Cap d'Any del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que s'ha compromès a convocar un "referèndum legal i vinculant" el 2017 per la independència de Catalunya i ha garantit que aplicarà el resultat "sense dilacions ni excuses". Segons Arrimadas, Puigdemont encapçala un "govern provisional que ha dimitit de les seves responsabilitats i que només es preocupa d'acontentar la CUP i Podem".

Arrimadas ha recriminat a Puigdemont que no faci autocrítica ni balanç de la seva gestió: "Què podem esperar d'un president que en el seu discurs de final d'any no pot explicar cap mesura feta pel seu govern". "Senyor Puigdemont, si Catalunya segueix endavant, és perquè hi ha molts catalans que lluiten per fer realitat els seus projectes, per fer créixer les seves empreses i per tirar endavant les seves famílies', ha rematat la cap de l'oposició.

La portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, ha retret per la seva banda a Puigdemont que en el seu discurs "només" hagi parlat del procés sobiranista, insistint en la "unilateralitat i el rupturisme", per satisfer "una part de Catalunya". Granados ha definit el discurs com "una successió de titulars" que "s'obliden d'una part important dels catalans" i ha acusat Puigdemont d'estar "obsessionat" amb un full de ruta sobiranista que "sap que no porta enlloc".

La portaveu socialista també ha trobat a faltar un discurs que "apelli al diàleg" en lloc d'insistir en la "unilateralitat i el rupturisme". "Assistim a una presidència que usa el procés sobiranista per intentar amagar els problemes que afecten el dia a dia dels catalans", ha lamentat.

En el seu missatge, Puigdemont ha assegurat que "les persones són el centre de l'acció del Govern" i que l'Executiu català està "compromès" amb la "sensibilitat social i la recerca del benestar". Davant d'això, Giner ha respost que els pressupostos presentats pel Govern per a l'any 2017 "no responen a les necessitats de les persones". "Els comptes del Govern s'assemblen molt als pressupostos de Convergència i haurien de canviar molt per fer realitat les paraules del president", ha declarat.

Per la seva banda, el coordinador general del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha descartat que l'autonomia de Catalunya pugui ser suspesa si el procés segueix endavant, però sí que considera que els polítics que l'estan liderant "tenen tots els números" per acabar inhabilitats si insisteixen a prendre decisions que estan fora de la llei. "Sense respecte a la llei i a l'Estat de Dret no hi ha democràcia ni llibertat", ha dit Albiol, que ha qualificat la situació a Catalunya d'anòmala pel que ha definit com el menyspreu i la provocació per part del Govern.