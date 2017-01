'La Grossa de Cap d'Any' va caure a Blanes

El primer premi de 'La Grossa de Cap d'Any', dotat amb 100.000 euros per bitllet, ha recaigut en el número 09.260, que s'ha venut a l'estanc del Mercat de Mas Enlaire de Blanes (Girona) i també a través de Internet, de manera que probablement hagi quedat molt repartit per tot el territori.





El sorteig realitzat aquest dissabte en els estudis de TV3, que la cadena ha emès en directe a les 12.00 hores, ha repartit quatre grans premis que han anat a parar a diverses poblacions petites i especialment a Reus (Tarragona) i Castelldefels (Barcelona) , on s'han venut el tercer premi, 20.483, i el quart, 27.470.





El segon premi, dotat amb 32.500 euros per bitllet, ha estat el 34.983 i s'ha venut a la petita localitat de Campdorà (Girona), que té només 200 habitants, ia la pàgina web de 'La Grossa', que s'ha col·lapsat poc després de l'inici del sorteig i segueix sense estar operativa a les 15.30 hores.





Per facilitar el cobrament dels premis, els números comprats per Internet que hagin resultat agraciats es cobraran automàticament en els comptes que es van usar per adquirir els bitllets, que s'han pogut comprar fins a les 11.00, una hora abans del sorteig.





PREMIS MENORS





El tercer premi, 20.483, ha estat dels més repartits i ha premiat amb 15.000 euros per bitllet a dos estancs de Barcelona així com a Castelldefels i Reus, dues localitats on també ha caigut el quart, el 27.470, que també ha tocat a Vinyols i els Arcs (Tarragona).





El cinquè premi, de 2.500 euros per bitllet, ha estat el 27.719 i s'ha repartit entre Sant Feliu Sasserra, l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i Figueres (Girona).





Segons les estimacions de Loteria de Catalunya, els beneficis del sorteig d'aquest any arribaran als 5,1 milions d'euros, 400.000 euros més que en 2015, que es destinaran a projectes socials com la rehabilitació de la residència La Mercè de Tarragona, entre altres.