La facturació dels locals d'oci augmenta un 5% per Cap d'Any a Catalunya

Els locals d'oci han augmentat un 5% la facturació la nit de Cap d'Any a Catalunya, en comparació amb la mateixa data de l'any anterior, segons ha informat aquest diumenge en un comunicat la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives Musicals (Fecasarm) .





La Fecasarm atribueix aquest ascens al fet que la celebració ha tingut lloc la nit de dissabte a diumenge, el que segons la seva opinió ha afavorit l'afluència de públic, i també al fet que l'oferta de festes en grans poliesportius ha baixat un 60% en quatre anys.





Segons les seves dades, en molts locals de Catalunya s'ha arribat al ple absolut, sobretot a la ciutat de Barcelona ia la resta de la demarcació, mentre que la mitjana d'ocupació en el conjunt de Catalunya ha estat d'un 90 per cent.





AUGMENT DE AFLUÈNCIA









El secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas, ha afirmat que "hi ha hagut més afluència" en els locals d'oci nocturn aquest Cap d'Any en comparació amb la de l'any anterior, segons el primer balanç de l'entitat a l'espera de tenir dades definitives.





Boadas ha explicat aquest diumenge que el fet que el Cap d'Any hagi caigut en dissabte ha beneficiat l'afluència de persones: "Hi ha hagut més gent i això suposa un increment del consum i de la facturació".





Ha celebrat que "no hi ha hagut incidències destacables" en la que és la nit més important per al sector, i ha assegurat que aquest any hi ha hagut més oferta de locals d'oci nocturn que l'anterior.