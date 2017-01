Els infarts i vessaments cerebrals són la primera causa de mort laboral a 2016

Dels 509 morts per accidents de treball fins a octubre de 2016, 184 van ser per infarts o vessaments cerebrals, consolidant-se com la primera causa de mort laboral, segons alerta el sindicat UGT , que adverteix que les dades d'accidents de treball constaten la tendència alcista la sinistralitat laboral.





Concretament, en els deu primers mesos de l'any s'han produït 464.086 accidents que han causat la baixa del treballador, són 30.957 més (un 7,1%) que en el mateix període de 2015. D'altra banda, s'han notificat 614.805 accidents sense baixa, 18.378 més que el 2015, fet que suposa un increment del 3,1%.





Entre els accidents que han causat baixa, 401.918 s'han produït durant la jornada laboral, augmentant els mateixos en 26.528 (un 7,1%), mentre que 62.168 van ser in itinere (4.429 més que els notificats fins a octubre de 2015, un 7, 7%).





De les 509 persones que van perdre la vida per motiu del treball -2 menys que en el mateix període de 2015-, 184 van morir per infarts i vessaments cerebrals. "Aquestes patologies no traumàtiques es vinculen als riscos psicosocials, com l'estrès", assenyalen en un comunicat, on afirmen que, "al seu torn, tenen el seu brou de cultiu en un mercat laboral cada vegada més inestable i precari".





Segons les dades Enquestes Europees de Condicions de Treball, un gran volum de treball i estar sotmès a molta pressió, és una cosa molt comú entre la població treballadora europea. "La manca de control sobre el treball i l'escàs suport social també són comuns, i les dones treballen més a temps parcial que els homes. Més de la meitat dels treballadors europeus informen que l'estrès és comú en el seu lloc de treball" , adverteixen.





D'altra banda, el sindicat recorda que diverses investigacions recopilades per l'Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball mostren que els riscos psicosocials són la causa d'entre un 50 i un 60% de totes les jornades de treball perdudes. A més, s'estima que els trastorns de salut mental costaran a la Unió Europea 240.000 milions d'euros a l'any.





Respecte a la causa més freqüent d'accidents durant la jornada laboral, el sindicat assenyala que l'any passat han continuat sent els sobreesforços físics sobre el sistema musculoesquelètic.

De cara a aquest nou any, el sindicat creu que cal millorar la qualitat de les dades estadístiques de la sinistralitat laboral, que presenta el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social mensualment, "p erquè hi ha un clar subregistre dels accidents mortals, dubtes en Pel que fa a la gravetat de l'accident ocorregut, moltes malalties professionals continuen sense aflorar ".





"La conseqüència és que no coneixem realment la situació de l'accidentabilitat laboral a Espanya i no podem corregir les deficiències existents en el pla preventiu", conclouen.