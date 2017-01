Les festes del cos, que no de l'ànima

Entrem en l'última setmana de les festes de les despeses desmesurades -aquells que puguin- els afartaments i els àpats familiars, moltes de les quals acaben en discussions perquè, amb els fluxos del vi, la cervesa, el cava i les copes, la discreció passa a un segon lloc. Les boques s'escalfen i s'aprofita per retreure algunes ofenses guardades que l'alcohol fa aflorar com les bombolles a destapar les ampolles. Moltes d'aquestes reunions familiars acaben com el rosari de l'aurora. Diu un refrany popular que "l as paraules d'un borratxo són els seus pensaments quan està sobri".





L'excusa de les reunions familiars en aquestes dates tan "assenyalades", no és altra cosa que l'excusa perfecta per menjar, beure, tenir festa a la feina i gastar més del compte. Poques són les persones que contemplen el Nadal com un fet religiós, que és la commemoració del naixement de Jesús. Només cal passar-se per una església per comprovar quants fidels assisteixen a les diferents celebracions religioses pròpies d'aquestes dates. Aquestes són les festes del consumisme. Els temes del "ànima", són per a uns pocs ... i cada vegada per menys.





N'hi ha que aprofiten aquests dies per anar-se'n a la neu, viatjar, llegir o fer aquelles coses que no pot dur a terme durant l'any pel seu treball. Cada persona és un món i gaudeix de les festes de la millor manera possible.





Les vacances nadalenques solen servir també per donar un descans als polítics, que com qualsevol fill de veí aprofiten per descansar. Cosa que la ciutadania agraeix, i de quina manera...





El primer dia de l'any, sol ser com una mena de confessionari on les persones solen fer un acte de contrició, on escriu una llista, més o menys llarga, d'aquelles coses que sens falta va a dur a terme aquest any. La primera, anar al gimnàs per perdre aquests quants quilos de més que se'ns han enganxat als malucs, panxa o altres parts del cos,sense reclams, però és la conseqüència dels àpats nadalencs.





Vagin amb compte perquè encara queda el dia de Reis amb els seus tortells, que amaguen al seu interior faves o reis, i sobretot calories. Dit això, ja queda menys per tornar a la normalitat que no és altra cosa que la rutina diària en què estàvem abans de les festes.