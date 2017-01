L'Estat Islàmic s'ha atribuït l'autoria de l' atemptat d'Istanbul del passat 31 de desembre en una festa de Cap d'Any que va deixar almenys 39 morts i 69 ferits. L'agressor, que encara no ha estat detingut, va accedir a l'exclusiva sala de festes Reina, a la riba europea del Bòsfor, i va metrallar a boca de canó als més de 500 assistents de l'elit secular que celebraven l'arribada de 2017.

En un comunicat l'Estat Islàmic, ISIS, assenyala que: "a continuació de les sagrades operacions que l'Estat Islàmic està duent a terme contra el protector de la creu, Turquia, un heroic soldat del califat va colpejar un dels més famosos club nocturns on els cristians celebren el seu festiu apòstata ".

Les forces de seguretat buscaven aquest diumenge a l'atacant, la identitat es desconeix, pel districte de Besiktas, al qual pertany el veïnat d'Ortaköy, on està ubicat el club. Helicòpters sobrevolaven la zona, acompanyant el desplegament de milers d'efectius policials fins al veí districte de Beyoglu, el cor econòmic de la ciutat, on s'ubica la plaça Taksim.

La massacre va assestar un nou cop a Turquia, embrancada en diversos fronts militars a banda i banda de la frontera turc-siriana, i objectiu clar de les milícies kurdes i de la cúpula de l'Estat Islàmic, com ho testifiquen els més de 300 morts en atemptats durant 2016.

Entre les víctimes mortals hi ha una jove israelià, un libanès, un belga i 3 indis. Entre els ferits hospitalitzats hi ha almenys 24 estrangers, entre ells saudites, marroquins, libanesos i libis, segons l'última actualització de les autoritats turques. El primer ministre turc, Binali Yildirim, va assenyalar que tres dels ferits es trobaven aquest diumenge en estat crític.





El president Erdogan va condemnar l'atac terrorista d'Istanbul i va prometre ser implacable amb els autors. Istanbul, com la majoria de grans ciutats europees, estava en alerta davant la possibilitat de nous atemptats durant les festes nadalenques després la comesa a Berlín el passat 19 de desembre. Tal era així que la ciutat turca tenia desplegats a 17.000 policies per vetllar per la seguretat a Cap d'Any. Unes mesures de seguretat que no van impedir l'atemptat.

Segons el governador de la metròpoli d'Istanbul, Vasip Sahin, l'atacant va accedir a la sala a la 1.15 de la matinada (23.15, hora de l'Espanya peninsular) després de disparar amb la seva arma al policia que protegia l'entrada ia un civil. Després metrallar de manera indiscriminada als assistents que celebraven l'any nou, l'atacant va aconseguir escapar de l'escena del crim i va deixar a terra de la discoteca l'arma, un kalàixnikov AK-47, on jeien ferits i morts, al costat de bassals de sang.