Mor José Ángel Sánchez Asiaín, l'expresident de BBVA

El president de BBVA entre 1988 i 1990, José Ángel Sánchez Asiaín, va morir el passat 31 de desembre als 87 anys d'edat a Madrid, segons han informat fonts pròximes al exbanquer. Asiaín era president d'honor de la Fundació BBVA, un càrrec vitalici.

Sánchez Asiaín (Baracaldo, 1929) va ser director del Servei d'Estudis del Banc de Bilbao (1954-1962), així com director general i president del seu consell d'administració entre 1966 i 1988. Ha estat també conseller del Istituto per li Operi vaig donar Religione (IOR) del Vaticà (1989-2006), president del Centre d'Investigació per a la Inversió, Capital i Riquesa Nacional d'Espanya (1965-1969) i membre del Consell d'Economia Nacional (1975-1980).





José Ángel Sánchez Asiaín era economista Llicenciat per la Universitat de Deusto, doctor en Economia (Diners i Finances) per la Universitat Central de Madrid i catedràtic d'Hisenda Pública i Dret Fiscal de la Universitat de Valladolid i més tard de la de Bilbao.





Era, a més, doctor honoris causa per la Universitat del País Basc, per la Universitat Miguel Hernández d'Elx i per la Universitat de Valladolid. Acadèmic de la Reial Acadèmia de les Ciències Morals i Polítiques, de la Real Acadèmia de la Història, i de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmic-Financeres de Barcelona, acadèmic d'honor de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando i president de la delegació espanyola de l'Acadèmia Europea de Ciències i Arts.





Sánchez Asiaín va ser guardonat el 2013 amb el Premi Nacional d'Història d'Espanya per la seva obra 'El Finançament de la Guerra Civil espanyola'. També va presidir la Fundació Cotec per a la Innovació Tecnològica i la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció, i era president d'honor de la Fundació BBVA i del Col·legi Lliure d'Emèrits.