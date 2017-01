La coordinadora general de l'PDECAT, Marta Pascal, ha llançat un gest de complicitat als electors del PSC que se senten "orfes" en constatar que els socialistes catalans s'han "sotmès als peus del PSOE" i han "abandonat" la defensa d'un referèndum pactat amb l'Estat.

Pascal ha lamentat que el PSC estigués "absent" en la cimera sobiranista celebrada el 23 de desembre al Parlament, d'on va sortir el compromís d'independentistes i 'comuns' de cercar adhesions nacionals i internacionals a la reivindicació d'un referèndum acordat amb el estat. "Tinc la sensació que el PSC ha abandonat la via canadenca que havia defensat", ha assenyalat.





Pascal ha considerat, a més, una "mala notícia" que el PSC esborrés de les seves ponències congressuals del novembre passat qualsevol referència a l'anomenada "via canadenca" per permetre un eventual referèndum sobre la independència a Catalunya si abans fracassés una reforma federal de la Constitució . "Desgraciadament, tinc la sensació que el PSC ha abandonat la via canadenca que havia defensat i s'ha sotmès als peus del PSOE", ha assenyalat.

Segons Pascal, "hi ha molt electorat socialista catalanista que ha quedat orfe" i que "en una formació com el PDECAT pot tenir el seu espai, un espai progressista però que sobretot defensa que en democràcia s'ha de poder donar veu a la gent".

El PDECAT busca representar el "carril central" de la societat, amb un "discurs de centre", amb "moderació en les formes però amb molta contundència".





Pascal, que va assumir les regnes del partit al juliol després del congrés de refundació que va enterrar les sigles de Convergència, ha afirmat que el PDECAT busca representar el "carril central" de la societat catalana, amb un "discurs de centre", amb "moderació en les formes però amb molta contundència "en la defensa del seu model de societat i que abasta" del centredreta al centreesquerra ".

El "soci natural" de CDC i ara del PDECAT "mai ha estat la CUP", ha reconegut Pascal, que malgrat tot ha justificat l'aliança parlamentària amb els anticapitalistes.

"Estem disposats a sortir d'allò que ens fa sentir més confortables des del punt de vista ideològic per fer possible que el país voti i tinguem un Estat. Amb la CUP tenim una discrepància ideològica molt gran, però per nosaltres no quedarà perquè el procés tiri endavant ", ha al·legat.