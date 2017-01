Un candidat a la presidència del CN ​​Sabadell denuncia irregularitats en el procés electoral

Precandidat a la presidència del Club Natació Sabadell, Claudi Martí





El precandidat a la presidència del Club Natació Sabadell (CNS), Claudi Martí, ha presentat un recurs d'empara al comitè d'apel·lació de la Federació Catalana de Natació per una sèrie d'irregularitats en el procés electoral.





En un comunicat, ha apuntat com a responsable a l'actual mandatari de l'entitat, Miquel Torres, i ha assegurat que els fets s'han posat en coneixement de la Junta Electoral, de la qual no han rebut resposta en el termini que fixen els estatuts, i per aquesta raó han demanat "la intervenció de l'organisme competent".





Martí ha detallat que Torres fa servir els mitjans del CN Sabadell "per interessos propis i electoralistes" com la utilització de vestimenta oficial del club del seu equip de precampanya per a la captació de vots dels socis com avals, així com la publicació en xarxes socials de fotografies amb esportistes de l'entitat, que al seu parer, tenen finalitats propagandístiques.





Així mateix, la Junta Electoral ha prohibit a la seva candidatura a la realització d'actes públics i davant els mitjans de comunicació que "atempta contra els drets fonamentals de reunió i expressió", segons considera.





Amb aquesta actuació Martí pretén que se celebrin uns comicis "amb plenes garanties", d'acord amb els estatuts del club, que compta amb 17.000 socis censats i que estan cridats a votar el proper dimecres 25 de gener.