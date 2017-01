Segons CCOO, el 2017 arrenca amb empobriment dels salaris i les pensions

CCOO de Catalunya ha lamentat que aquest 2017 comença amb un empobriment dels salaris i les pensions, i no per un problema d'inflació, sinó de polítiques laborals i socials.





En un comunicat aquest dilluns, el sindicat ha indicat que, tot i la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) fins als 707,7 euros, aquesta xifra queda "molt lluny" de la millora reclamada: 800 euros mensuals en 2017 i 1.000 al final de la legislatura del PP amb l'objectiu d'acostar a la Carta Social Europea, que estableix que el SMI sigui el 60% del salari mitjà net.





En aquest sentit, CCOO ha advertit que pujar els salaris entre un 1,8% i un 3% serà una reivindicació als empresaris en la negociació col·lectiva de 2017: "La recuperació de l'economia s'ha de traduir en els salaris i aquests s'han de recuperar per consolidar la recuperació econòmica".





Per això, el sindicat també ha insistit derogar la reforma laboral per afavorir l'estabilitat i combatre la precarietat, a més de promoure la innovació empresarial.





PUJADA "INSUFICIENT" A PENSIONS





En matèria de pensions, CCOO ha demanat a l'Executiu central garantir el poder adquisitiu de les pensions aquest 2017, recuperant el que es perd en la "insuficient" pujada del 0,25%, ja que ha recordat que les pensions acumulen una pèrdua del 1,25% des de 2013.





Per això, també ha reclamat la derogació de la reforma del sistema de pensions del 2013, i ha instat el Govern central a obrir un procés de diàleg social i a convocar la Mesa del Pacte de Toledo per tractar el futur del sistema de pensions.





Les peticions de CCOO per a la Generalitat són impulsar una Renda Garantida de Ciutadania per garantir que les persones tinguin uns ingressos mínims de subsistència, ja que la Renda Mínima d'Inserció s'ha mostrat "insuficient" en quantia i també "discriminatòria" en l'accés, segons el sindicat, que ha recordat que la taxa d'atur segueix en un 15%, més del 50% no rep cap prestació i hi ha més de 100.000 llars sense cap ingrés.