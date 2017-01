El PSOE vol poder decidir sobre els pactes postelectorals del PSC

El PSOE vol poder participar en decidir dels pactes post electorals als que pugui arribar el PSC en el futur. Mario Jiménez, portaveu de la gestora dels socialistes, així ho ha defensat quan se li ha preguntat sobre la possibilitat que el PSC pacti amb el nou partit que està formant Ada Colau.





Encara que Jiménez ha admès que són "dues organitzacions independents i autònomes", ha afirmat que el PSC és la marca del PSOE en Catalunya i que, per tant, no pot decidir cap pacte sense el consentiment de tots els socialistes espanyols.





"El PSC, quan pren una decisió en l'àmbit de les eleccions autonòmiques, està decidint també pel PSOE, i pel PSOE només pot decidir el PSOE", ha assegurat. "Per tant, és el tipus de decisions que hem de compartir i que hem d'establir els mecanismes que articulin una millor comprensió de les dues organitzacions", ha dit Jiménez.





Preguntat si els militants del PSC haurien de votar en les primàries per escollir el líder del PSOE, Jiménez no ha volgut pronunciar-se. Pel portaveu de la gestora del PSOE aquesta i moltes altres qüestions són les que s'han de definir en la comissió negociadora que hi ha en marxa per replantejar la relació política i orgànica entre el PSOE i el PSC.