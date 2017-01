El Sindicat de Periodistes de Catalunya exigeix despolititzar i recuperar el consens a la CCMA

CatalunyaPress.- El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) reclama que els diputats del Parlament s’apressin a complir les mocions i resolucions pactades de cara a retornar la CCMA a criteris de consens i d’independència empresarial i professional. En un comunicat, asseguren que “no és una tasca complicada si hi ha voluntat política”.





I, en un principi, deuria d’haver-la ja que el passat 20 de novembre, el Parlament va aprovar una resolució que instava la CCMA a acordar amb el Govern un Contracte Programa per a la Corporació. També es va reclamar i acordar més pluralisme social, cultural i polític, paritat de gèneres i la participació ciutadana.





Segons informa SPC, pel que fa al tema clau de la governança d'aquests mitjans, el Parlament es va comprometre a "desbloquejar la tramitació de les proposicions de llei en matèria de l’audiovisual existents i tramitar-les sense dilacions i a dur “a votació, dins del primer semestre del 2017, la renovació del Consell de Govern de la CCMA”.





D’aquesta forma, demanen celeritat per complir “els seus propis acords” i procedeixin a retornar la CCMA a criteris de consens i d’independència empresarial i professional”, una tasca fàcil si hi ha voluntat política.





RENOVAR JA EL CONSELL DE LA CORPORACIÓ





Ara bé, des del sindicat de periodistes són conscients que, per complir-ho, és necessària l’acció de totes les sensibilitats polítiques i socials així com l’aportació dels treballadors i de la ciutadania organitzada. I deixen clar que mai “amb una Corporació dirigida per un Consell presidencialista com l’actual, que reflecteix de manera directa la majoria parlamentària”.





Per tant, demanen que es “procedeixi a renovar ja el Consell de la Corporació, amb l'únic criteri lògic que és el de l'antiguitat, i no pas des de l'arbitrari procediment per sorteig que defensa l'encara President a l'ombra, Brauli Duart”.





En aquest sentit, fan una crida especial a JxSí, ja que fins ara han frenat la “reforma de les lleis i la renovació del Consell”. A més, els demana que entenguin “que els nous horitzons que planteja per al país en molts àmbits han d'arribar també als mitjans de comunicació de la CCMA” i, que, per suposat, “la millor manera d'assegurar un tractament equànim per part d'ells és garantint-los la independència i la professionalitat”. que els faran públics de veritat.





LA TELEVISIÓ ÉS UN BÉ PÚBLIC





Des de SPCconsideren que es “bó recordar-ho perquè hi ha qui oblida que el mitjans públics no són propietat dels actuals gestors ni del Govern, sinó que estan finançats i es deuen al conjunt de la societat”.





Si no és així, “es desvirtua el seu caràcter públic, perquè han d'estar dirigits des de la independència i la professionalitat per personalitats de competència contrastada i sense dependències polítiques o ideològiques”.