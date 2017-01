Puigdemont, considerada una de les 12 persones que podrien arruïnar el 2017

El portal d’informació política ‘Politico’ ha considerat Carles Puigdemont com una de les 12 persones que podrien arruïnar el 2017. Segons aquest portal, la situació política que es viu a Catalunya exigirà que Europa es posicioni i això podria generar inestabilitat en el continent.





Segons les paraules que utilitza aquest portal, els governs de Catalunya i de Madrid estan en rumb de collisió, tan espectacular, diu, com un Barça-Madrid de futbol. A més, creuen que si els països europeus han de posicionar-se, és poc probable que se situïn al costat de Catalunya.





Puigdemont, en el lloc sisè de la llista, comparteix protagonisme amb el polític italià Beppe Grillo, dos nous membres del gabinet de Donald Trump, els "hackers" russos o el líder xenòfob holandès Geert Wilders.





A la llista també hi ha Nicolas Sarkozy o el líder del partit antieuropeude Polònia, Jaroslaw Kaczynski.També hi apareix, curiosament, el futbolista "Apache" Tévez, que acaba de fitxar per un club xinès per una xifra milionària.