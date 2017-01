Mor John Berger, escriptor i crític d'art britànic

El cèlebre escriptor i crític d'art anglès John Berger, autor de títols com 'G.' o 'Puerca terra', ha mort aquest dilluns als 90 anys, segons ha informat l'editorial Alfaguara.



Nascut a Londres el 5 de novembre de 1926, és crític d'art i pintor, a més d'escriptor. Dins de la seva extensa obra es poden trobar novel·les, assajos, poesia, articles en premsa i fins i tot guions de cinema i obres de teatre.



Amb una joventut marcada per la Segona Guerra Mundial, en la qual va participar a costat de l'exèrcit britànic, compta amb el prestigiós premi Booker Prize per la seva novel·la 'G.', publicada el 1972, i és autor de l'assaig 'Maneres de veure', llibre de referència per a tota una generació d'historiadors d'art.



Així mateix, durant els anys 80 va publicar la famosa trilogia 'De les seves fatigues', en què va abordar el canvi social provocat pel trànsit del rural a l'urbà. Composta per 'Puerca terra', 'Un cop a Europa' i 'Lila i Flag', en elles aborda la desaparició de la vida camperola.





Des que publiqués la seva primera novel·la el 1958, titulada 'Un pintor del nostre temps', ha escrit altres novel·les com 'Cap a la boda', 'Fotocòpies' o 'K., una història del carrer', diverses obres de teatre, ha treballat en guions cinematogràfics i ha publicat multitud d'assajos.





Professor de dibuix i escultura després de la Guerra, va escriure més articles com a crític d'art al 'New Statesman' i al 'Tribune', sota la supervisió de George Orwell.