Neymar i el Barça, a judici aquest 2017 pel cas 'Neymar II'

Neymar i FCBarcelona encaren l'any 2017 sabent que hauran d'afrontar un judici oral que pot marcar un abans i un després amb el cas Neymar II.





El Barça ha admès haver comès un delicte fiscal el 2011, quan va pagar a N & N, l'empresa dels Neymar, 10 milions d'euros per fer-se amb els drets del jugador a 2014, i un altre el 2013, quan va pagar a la mateixa societat altres 40 milions en concepte de penalització per fitxar el futbolista un any abans del previst.





En aquests dos contractes, el Barça va defraudar 9,3 milions d'euros segons l'Agència Tributària, que considera que els dos pagaments havien d'haver estat declarats com a salari del jugador i no com a prestació de serveis de persona jurídica. A aquests 9,3 milions cal sumar-los els 5,5 milions de multa. En total 14,8 milions, dels quals el club ja va pagar 13,5 milions, en una declaració complementària que va presentar res més conèixer la seva condició d'imputat.





La Sala Penal de l'Audiència Nacional, a propòsit dels recursos d'apel·lació en el seu dia formulats per Bartomeu, Rosell, Neymar i el seu pare enfront de l'Acte d'admissió a tràmit de la querella de 17 de juny de 2015, aclareix que no poden acceptar la tesi perquè "mentre que en aquest procediment s'investiga l'actuació suposadament delictiva dels querellats en fets que poguessin perfilar-se com emmarcats en els tipus de l'estafa per atorgament de contractes simulats i de la corrupció entre particulars, en el procediment que es tramita a Barcelona s'ha investigat i s'acosta l'enjudiciament de fets comesos per la part espanyola dels aquí querellats, constitutius dels presumptes delictes societaris (per administració deslleial) i fiscals".





Per tant el delicte fiscal comès en res afecta les conductes delictives per corrupció privada i estafa simulada que es jutjarà en el cas Neymar II.