Abad (Cecot) segueix volent presidir Foment de Treball malgrat l'amenaça d'expulsió

El president de Cecot, Antoni Abad, ha assegurat aquest dimarts que manté la seva intenció de presentar una candidatura per presidir Foment del Treball, encara que ambdues entitats estiguin en un procés de diàleg per a considerar l'estatus de la patronal vallesana en el si de l'organisme.

En roda de premsa, Abad ha assenyalat que "una cosa no té a veure amb l'altra", i ha subratllat que l'interès de Cecot és tenir un Foment del Treball que sigui més proper a la seva base, recordant que és una organització confederal.





El mandatari de Cecot, amb seu a Terrassa (Barcelona), vol un model "més proactiu i més proper a aquesta base i que defensi els interessos del teixit empresarial", uns requisits que ha qualificat de capitals.





Preguntat sobre l'estat del procés de negociació entre Cecot i Foment del Treball, que la setmana que complirà el mes establert de pròrroga, Abad ha dit que després de Reis ha de començar el diàleg, però que per ara "no hi ha res" de l'expulsió de l'organisme que presideix, i ha apuntat que al novembre de 2015 ja es va obrir un expedient, al qual va respondre a tot i es va tancar.





Abad ha manifestat que "si s'han d'ajustar coses, puntualment es farà", però ha remarcat la necessitat que les dues parts facilitin l'enteniment, i ha destacat la bona relació que té amb l'actual president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, amb el qual no competirà pel càrrec perquè aquest ja no es pot presentar a un altre mandat, ha finalitzat.