La despesa social per habitant d'una desena de municipis catalans no supera els 50 euros

Deu municipis catalans, la meitat d'ells a la província de Tarragona, dediquen menys de 50 euros per habitant per cobrir els serveis socials. I, per tant, estan molt lluny de la quantitat mínima per habitant que una administració local ha de destinar perquè els ciutadans tinguin "uns serveis socials dignes", establerta en 100 euros anuals.

MÉS INFORMACIÓ La despesa social català de la Generalitat per 2017 és un 17% més baix que el del 2010





Vila-Seca, població turística que acull el parc temàtic Port Aventura, és la ciutat que menys diners destina a despesa social, amb 19,54 euros per habitant el 2015. De fet, és el tercer municipi d'Espanya que menys pressupost dedica, només superada per Leganés -al capdavant de l'Estat- amb 14,91 euros i Els Barris, a Cadis, amb 16,99 euros.





El segueix el municipi gironí d'Olot, amb una despesa de 31,44 euros. Tortos a (Tarragona), gasta 37,43 euros; Blanes (Girona), 43,37 euros; Vilassar de Mar (Barcelona), 43,99 euros; Salou (Tarragona), 45,60 euros; Calafell (Tarragona), 46,29 euros; Amposta (Tarragona), 46,48 euros; Barberà del Vallès (Barcelona), 48,06 euros; i Castelldefels (Barcelona), amb 48,60 euros.





Aquestes dades, extretes de l'últim informe de l'Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials, incorporen xifres del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques basats en els pressupostos dels ajuntaments amb més de 200.000 habitants i corresponen a l'any 2015.





Els experts consideren "pobres" a les administracions que destinen menys del 60% de la despesa mitjana de tots els ajuntaments a la despesa social per habitant. El 2015, aquesta despesa mitjana va ser de 60,15 euros pel que ser "pobre" significa haver gastat menys de 36 euros per persona.





Als que ja figuren dalt s'han d'afegir el madrileny de Galapagar (19,08€), Torre-Pacheco, a Múrcia (20,97€) o els municipis extremenys de Mèrida (20,31€), Don Benito (21,34€) i Almendralejo (21,30€).





BARCELONA I MADRID, AL CAPDAVANT DE LA DESPESA SOCIAL





A l'altra punta hi ha els ajuntaments de Madrid i Barcelona, que són els que més diners destinen a despesa social per habitant. Madrid va destinar una mitjana de 100,78 euros i Barcelona, amb 149,8 euros.





D'altra banda, l'informe destaca a tres localitats catalanes de més de 20.000 habitants que són un exemple a seguir: Molins de Rei (104,64 €), Montcada i Reixac (103,31 €) i Martorell (103,12 €) .





Altres ajuntaments espanyols ben preparats per atendre les necessitats socials dels seus conciutadans són Vélez-Màlaga (120,41 €), Les Palmes de Gran Canària (119,02 €), Sant Joan d'Aznalfarache, a Sevilla (112,69 €), i Linares, a Jaén (111,04 €).