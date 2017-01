​Les urgències del Taulí comencen l’any en estat crític

El servei d'Urgències de l'Hospital de Sabadell es troba en estat crític. Segons denuncia el Comitè d'Empresa, la situació de collapse ja endèmica s'ha agreujat aquests dies per l'augment de pacients amb patologies que empitjoren arran del fred; un fet habitual en aquestes dates. Els sanitaris denuncien que la falta de llits i de personal els porta a viure situacions de màxima tensió cada dia i a “improvisar” solucions per la trentena de pacients de mitjana pendents d'ingrés. Aquest migdia, hi ha una cinquantena de pacients esperant llit, una vintena dels quals fa més de 24 hores que estan pendents de pujar a planta.





La unitat mèdica d'atenció a les persones en estat crític o que necessiten de forma urgent un ingrés té capacitat per a 35 persones, però cada dia atén entre 60 i 70 pacients. El collapse porta el personal mèdic a duplicar els boxs i a habilitar zones d'atenció fora del servei d'urgències. “Moltes vegades no tenim ni les cortines que podrien separar els pacients per garantir el seu dret a la intimitat i s'habiliten fins i tot sales d'espera. Una sala d'espera, per molt que portis material, està dissenyada per ser una sala d'espera, no per tenir-hi pacients”, ha explicat a Ràdio Sabadell el portalliteres del servei d'Urgències i membre del Comitè d'Empresa, Carlos Lorca.

La solució a la situació de les urgències del Taulí passa per múltiples accions. Segons Lorca, el primer pas seria el de disposar de més llits d'hospitalització, però creu que la nova planta pendent de construcció no serà suficient: “Urgències s'ha anat ampliant i sempre s'acaben acumulant pacients. Necessitem un centenar de llits més com a mínim”. A tot això cal sumar també una falta de personal, ja que en moments de màxim collapse no es reforcen tots els serveis. “Si es duplica el nombre de pacients també s'hauria de reforçar el personal de metges, de neteja i d'administratius. És una situació estrambòtica que es viu durant tot l'any i que aquests mesos es fa insostenible”, ha denunciat Lorca.