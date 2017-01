Cinema d'animació i els efectes visuals arriben a Barcelona amb Animayo

Animayo, el cim d'animació, efectes visuals i videojocs, tanca les portes a Madrid i es dirigeix a Barcelona per començar la seva primera ruta itinerant del 2017. Serà a CaixaForum Barcelona els dies 13 i 14 de gener.

En la seva recent edició a Madrid Animayo va aconseguir reunir professionals, estudiants, curiosos, seguidors i fans del sector, penjant el cartell de complet en moltes de les sessions. Animayo, que compta amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa", ha consolidat d'aquesta forma la seva presència a Madrid com a cita ineludible per a la trobada de tots els amants d'aquesta indústria.

L'èxit aconseguit per Animayo a la capital i el seu posicionament, va quedar palès en les xifres d'assistència, amb prop de dos mil entrades venudes. Alguns dels participants van venir de ciutats properes a Madrid com Toledo, Segòvia i fins i tot Saragossa.

Moltes de les escoles i centres educatius més importants es van fer ressò de la proposta assistint amb els seus alumnes, a més del Centre Universitari de Tecnologia i Art Digital O-tat. Col·laborador principal de l'esdeveniment.

Els últims avenços en realitat virtual, animació 2D i 3D, disseny de personatges, CFX, stopmotion, efectes visuals, etc ... han canviat la forma de comunicar-nos. No només les pel·lícules ja no s'entenen sense animació o efectes visuals, sinó que el llenguatge de la comunicació de masses del segle XXI està basat en aquestes tècniques.

Animayo, que va sorgir a Gran Canària fa 11 anys, és un cim l'eix central són les masterclasses, les ponències, els cursos i els tallers de les estrelles internacionals convidades, tots ells experts i mestres del cinema d'animació, els efectes visuals i el àmbit del videojoc. Una trobada per a estudiants, aficionats i professionals del sector, enfocat a la formació i al desenvolupament de les noves produccions, sobretot en paral·lel a un festival internacional amb dotze anys de posicionament, que ha demostrat ser un referent per la seva competitivitat, la seva excel·lència i la seva qualitat.

Animayo Barcelona retrà un especial tribut a un convidat d'honor de luxe, Claudio Biern Boyd, un dels pares de l'animació espanyola i europea. Amb ell ens endinsarem en aquells meravellosos anys de l'animació dels 80. President de BRB Internacional i Screen 21 (David el Gnomo, D'artacan i els tres mosqueperros, La volta al món de Willy Fog, Zipi i Zape, Ruy el petit Cid, Bernard, Invizimals, La Memòria de l'Aigua).

Un altre dels grans convidats especials d'aquesta edició és Carlos Grangel, dissenyador de personatges en pel·lícules com La Núvia Cadàver, Spirit, El Príncep d'Egipte, La Ruta cap al Daurat, Hotel Transsilvània, Kung Fu Panda, Madagascar o Pirates ... Amb ell repassarem els 25 anys de Grangel Studios treballant en el disseny i creació de personatges, donant les claus que tot dissenyador desitjaria tenir de la mà d'aquest enorme artista, considerat un dels deu millors de tot el món.

Un recorregut des de l'origen de l'anime fins a l'actualitat sota la perspectiva d'Àngel Sala, director del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya Sitges i Carlos Fernández i Lorena Ares de Moonbite Games, presentaran en Animayo el llargmetratge d'animació 2D "Memòries d'un Home en Pijama ", basat en l'obra homònima de Paco Roca.

Els amants de la fotografia, la il·lustració i el disseny gràfic podran gaudir de la màster class de Lorenzo Zitta, professor del Màster 3D per Disseny gràfic i Fotografia de FX Animation, expert en retoc fotogràfic i CGI (Premi LightWave 2015), on mostrarà les noves tècniques en CGI per compondre fotografia amb 3D i conèixer el procés de producció amb de fotografies en HDRI, creació del CGI, texturitzat, il·luminació / shading, efectes, render i postproducció.

Entre els tallers pràctics, oferirem un taller de disseny de personatges, impartit per Pablo Mendelbaum, coordinador àrea d'Animació i Disseny de Personatges de FX Animation, per perfeccionar-se en seduir, entretenir, narrar i expressar-se mitjançant l'art del dibuix, el color, la expressió corporal, la psicologia i el volum. I també tindrem tallers de stop motion per a nens. Lula Gómez i Jordi Piulachs i un taller de creació de videojocs impartit per Juan González i David Corominas, professors de l'àrea de Videojocs de FX Animation.

A més, projectaran el Palmarès Oficial Animayo 2016, que reunirà els premis Animayo a l'animació, els efectes visuals i els videojocs d'aquesta edició. El programa inclou també l'estrena a Barcelona de la pel·lícula Txeca "Històries Mortals" de Jan Bubeníček, i un especial de cinema eslovac fet per dones.