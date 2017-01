El Centre Mèdic Teknon i l'Hospital Quirónsalud Dexeus, líders en neurologia i traumatologia

L'Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada acaba de publicar la tercera tanda d'informació de la II edició de l'Índex d'Excel·lència Hospitalària (IEH 2016) per especialitats que situa al Centre Mèdic Teknon - Grup Quirónsalud com el millor hospital d'Espanya en l'especialitat de neurologia i l'Hospital Universitari Quirónsalud Dexeus com el millor en traumatologia. Aquest índex s'elabora a partir de les enquestes de 1.500 professionals i pren com a mostra el conjunt de grans hospitals públics i privats segmentats per allò en el que s'especialitzen.





Tant Teknon com Dexeus, del Grup Quirónsalud, són els dos únics centres privats catalans que lideren aquest rànquing de millors hospitals espanyols per especialitats, segons el tercer lliurament d'informació difosa del IEH 2016 en els últims dies. Tots dos compten amb una reconeguda trajectòria i són referents en el sector privat per l'excel·lència dels seus professionals, l'aposta per la tecnologia i la qualitat de la seva assistència. Així mateix, l'Hospital Universitari Quirónsalud Dexeus està considerat el tercer millor hospital en l'àmbit espanyol en ginecologia, segons aquesta classificació.





Al costat d'aquests hospitals catalans, aquest rànquing situa a altres dos centres del Grup Quirónsalud entre els més destacats d'Espanya per especialitats: La Fundació Jiménez Díaz és l'hospital número u en ginecologia, mentre que la mateixa Fundació Jiménez Díaz i l'Hospital Quirónsalud Madrid estan considerats el segon i tercer millor hospital d'Espanya en l'especialitat d'Oncologia.









I és que tant en el cas de l'IEH Per Especialitats 2016 com a l'IES Per Especialitats 2015, Madrid i Barcelona són els dos nuclis amb centres d'excel·lència a nivell nacional, segons informa l'Institut Coordenades. "Aquesta excel·lència hospitalària repercuteix en el benestar final del pacient, del ciutadà que paga els seus impostos o de l'individu que es paga la seva pròpia sanitat. La qualitat del servei i la capacitat innovadora és fonamental per entendre l'excel·lència sanitària que ha de guiar l'actuació de cada un dels hospitals del nostre país ", assenyala l'Institut Coordenades.





Per a Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu de l'Institut Coordenades i director del projecte IEH 2016, 'aquesta tercera part de l'IEH 2016 estudia les grans especialitats hospitalàries i completa la visió integral del sistema hospitalari espanyol. Comptem amb l'opinió de professionals de cada camp. Madrid i Catalunya concentren les millors valoracions, tot i que la percepció general és molt positiva en el conjunt del país '.





En aquestes ciutats, en total, quatre hospitals del Grup Quirónsalud (Fundació Jiménez Díaz, Quirónsalud Madrid, Teknon i Quirónsalud Dexeus), figuren entre els millors d'Espanya en diverses especialitats. Una excel·lent valoració que agraïm i que suposa un nou estímul per seguir millorant el tracte i tractament que els nostres professionals dispensen als pacients des d'un concepte de la salut persona a persona.

