El PSC es reafirma i no teixirà aliances electorals amb cap partit a Catalunya

El PSC ha recordat que en el seu últim congrés va decidir no teixir aliances electorals a Catalunya amb cap partit per concórrer junts, i també ha destacat que és l'única formació progressista del Parlament que manté les seves sigles intactes, han explicat fonts socialistes.

Ho han dit després que el portaveu de la Comissió Gestora del PSOE, Mario Jiménez, assegurés en una entrevista que el PSOE vol participar en les decisions del PSC sobre els pactes electorals per concórrer als comicis autonòmics i municipals catalans, al·legant que el partit és la marca dels socialistes a Catalunya.

Les esmentades fonts del PSC han apel·lat a no generar "especulacions" amb possibles pactes en general ni amb l'espai dels 'comuns' en particular, perquè no es preveuen aliances preelectorals en aquest sentit.

QUÈ DEIA LA PONÈNCIA DE L'PSC

La ponència política que va aprovar el PSC al seu congrés de novembre defensa buscar la "més estreta col·laboració possible entre les forces d'esquerres" per revertir les retallades i generar polítiques progressistes sent útils als ciutadans, però en cap cas es refereix a pactes preelectorals.

Mario Jiménez ha explicat que el PSC és "la marca" del PSOE a Catalunya a les eleccions municipals i autonòmiques, mentre que el PSOE ho és del PSC a les generals i europees.

Jiménez també va argumentar que, en prendre una decisió en l'àmbit dels comicis autonòmics, el PSC "està decidint també pel PSOE: I pel PSOE només pot decidir el PSOE".