La baixesa moral de l'ANC i TV3

Diuen que la nit de Reis sol ser màgica per als nens. La confluència de la il·lusió, els desitjos i l'alegria fan que aquesta nit sigui la més llarga de l'any per als petits per la impaciència de gaudir dels regals portats pels tres Reis Mags.





La tarda nit del dia cinc de gener, les cavalcades que recorren els carrers de centenars de ciutats i els nens amb les seves cares il·luminades per la felicitat que els embarga omplen les voreres per veure els tres personatges mítics que han estat esperant durant 365 dies. És, sense cap dubte, un moment fantàstic que només pertany a ells. Ningú ha d'envair el seu espai, el seu dia, la seva il·lusió i la seva innocència.





Per això, quan l'ANC i els seus afluents no tenen millor idea que utilitzar la cavalcada dels Reis Mags de la ciutat de Vic per demanar al personal que porti fanalets amb estelades, amb l'objectiu de tenir visualització a través de la retransmissió que fa la televisió del règim, això vol dir generar polèmica i que es parli d'ells. Però, el de l'ANC i els seus afluents és pura contradicció: demanar als Reis Mags, precisament, que portin la república catalana? te gracia





Crec que cadascú ha d'expressar les seves idees, sentiments o creences polítiques, només faltaria, però en actes com la cavalcada de Reis, on el protagonisme és només dels nens, crec que és una manipulació el qualificatiu de la qual -poden ser diversos- és el de repugnant. Manipular, adoctrinar la ciutadania "petita" té un nom... Als nens cal educar-los en llibertat, en el coneixement i en la pluralitat, no en el discurs únic. Que siguin ells els que decideixin quan tinguin edat suficient que és el que volen ser, pensar o votar. L'odi només genera violència i això no ha d'estar present en l'educació.





Deia Sigmund Freud: "No puc pensar en cap necessitat de la infància tan forta com la necessitat de protecció d'un pare". Si som capaços de permetre aquest tipus d'actes és que s'estan perdent els pocs valors que encara queden i és una baixesa moral. Els pares i la societat tenen l'obligació de vetllar per la infància, no fer-ho és d'una irresponsabilitat tan gran que el temps serà l'encarregat de recordar-nos el mal que s'ha fet quan les conseqüències apareguin i ja no hi hagi solució possible.





TV3 i l'ANC s'equivoquen i de quina manera.





Que els Mags d'Orient portin a tots una mica de sentit comú...