La reunió entre Rull i De la Serna, una "prova de foc" de la voluntat de diàleg

La Generalitat encara les reunions d'aquest dimecres dels consellers Josep Rull i Meritxell esborra s amb el nou ministre de Foment, Íñigo de la Serna, com "una nova prova de foc per constatar si hi ha voluntat de diàleg o si és un buit sense concrecions i ple de contradiccions "per part del Govern central.

Així ho va dir dimarts la portaveu del Govern, Neus Munté, en preguntar en roda de premsa per sengles trobades que el ministre mantindrà aquest dimecres al matí amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i amb el conseller de Territori i Sostenibilitat a la seu del departament d'Rull.





Josep Rull "manifestarà els flagrants i nombrosos incompliments en infraestructures" de l'executiu central amb Catalunya; i Meritxell Borràs abordarà especialment l'habitatge, segons va explicar Munté.