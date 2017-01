Una eurodiputada denúncia a Brussel·les "la manipulació ideològica" de la cavalcada de Vic

L'eurodiputada catalana Teresa Giménez integrada al grup liberal (ALDE) al Parlament Europeu ha denunciat davant la Comissió Europea la possibilitat que la televisió pública de Catalunya TV3 s'usi "per manipular ideològicament a nens" durant la cavalcada dels Reis Mags des la ciutat de Vic i l'ha instat a aclarir si disposa "d'alguna eina" per garantir que els mitjans respecten "els drets del menor".

L'eurodiputada ha denunciat a través d'una pregunta parlamentària a l'executiu comunitari que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural "han realitzat una crida a que tots els nens d'aquesta ciutat rebin als Reis Mags amb un fanalet amb els símbols independentistes" i els han demanat "que demanin als Reis Mags que 2017 els porti una República Catalana".





Giménez insta la Comissió Europea a aclarir si disposa "d'alguna eina" per garantir que els mitjans de comunicació públics dels Estats membre "respectin els drets del menor" davant "la previsió d'ús d'una televisió pública per manipular ideològicament a nens" durant la retransmissió de la desfilada de la cavalcada a Vic i tenint en compte que "la protecció dels drets del menor és una prioritat" de la directiva de 2010 de la UE sobre comunicació audiovisual.





"Estem davant d'un intent barroer de manipulació política de menors d'edat aprofitant una festa com la dels Reis Mags", ha denunciat en un comunicat l'eurodiputada catalana.





Giménez ha insistit que tot i que "tots els mitjans de comunicació han de tenir en compte els drets dels nens" però les televisions públiques encara més "si és possible" i "no a posar els seus mitjans a disposició de causes polítiques que només busquen la manipulació de menors".





L'eurodiputada ha incidit que es tracta de l'enèsim intent de manipulació per part de TV3 a favor de les tesis independentistes, cosa que ha denunciat l'associació de periodistes Pi i Margall en diverses ocasions davant el Consell Audiovisual de Catalunya.