Barcelona prohibeix els camions durant la cavalcada com a mesura antiterrorista

L'Ajuntament de Barcelona restringirà la circulació de camions de més de 3.500 quilos per tota la ciutat entre les 16 i 22 hores d'aquest dijous durant la Cavalcada de Reis per motius de seguretat, especialment després d'atemptats com el del mercat nadalenc de Berlín.





En declaracions als mitjans, el gerent de Seguretat i Prevenció, Jordi Samsó, ha indicat que es tracta de la primera vegada que es pren aquesta mesura i que es va decidir aquest dimarts en una reunió amb responsables dels cossos policials, una iniciativa que també ha pres l'Ajuntament de Madrid.





Ha assegurat que es reforçarà el dispositiu de seguretat, del qual no ha volgut donar més detalls, i que es disposaran sistemes per protegir el recorregut de la cavalcada, de cinc quilòmetres, sense concretar si seran barreres o pilons de formigó.





Les restriccions generals de trànsit tindran lloc entre les 17 i les 21.30 hores al centre de Barcelona, i es veuran afectats districtes com el de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, a més de preveure alguna incidència a Sant Martí i la Ronda Litoral.





Durant la cavalcada s'activarà la fase d'alerta del Pla bàsic d'emergències municipal i es desplegarà un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat per garantir la seguretat i el pas de la cavalcada.





A PEU O EN METRO





L'Ajuntament recomana als ciutadans que es desplacin a peu o amb metro per accedir a la zona de la desfilada, que arrencarà a les 18 hores al Passeig de Circumval·lació.





Així, la tarda d'aquest dijous es mantindrà la mateixa oferta de metro que en un dia laborable i en tota la xarxa fins a les dues de la matinada, en ser vigília de festiu.





Així mateix, es restringirà l'estacionament a la plaça Catalunya, Passeig de Circumval·lació, plaça Josep Puig i Cadafalch, carrer Consolat de Mar i totes les vies de l'itinerari, que conclourà a l'avinguda Maria Cristina després de passar pel centre de la ciutat.





Aquest és el recorregut de la cavalcada dels Reis Mags a Barcelona: