Ada Colau perdria suports i PDeCAT s'enfonsaria en unes noves eleccions

Si es tornessin a celebrar unes eleccions a Barcelona, el partit que lidera l'alcaldessa Ada Colau tornaria a guanyar-les, amb un 15,1% d'intenció de vot. Ara bé, aquesta xifra significaria perdre 2,8 punts respecte a l'anterior Baròmetre però mantenir el resultat que li va permetre guanyar els comicis el passat maig de 2015.





Per sort per Ada Colau, segons revela el Baròmetre d'Hivern del propi consistori, cap dels seus competidors viu un bon moment. Sens dubte, el que pitjor està és el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) que tindria una intenció de vot directa del 5,8%, per sota de les expectatives de fa mig any (8,5%) ia molta diferència del resultat que va obtenir en les eleccions (13,7%).





Per la seva banda Esquerra es consolidaria com la segona força política amb una intenció de vot del 11,9%, inferior a la de l'anterior baròmetre, que es xifrava en un 12,3%. Per la seva banda, Ciutadans manté una intenció de vot del 4,4%, la mateixa que el juny del 2016 però pitjor que el seu resultat que va obtenir en els comicis (6,7%).





El PSC també s'estanca i les seves expectatives electorals segueixen en descens i se situen en una intenció directa de vot del 5%, mig punt menys que en l'anterior enquesta. La CUP baixa també (del 3,8 al 2,9%) i el PP torna a ser la setena força política, amb tan sols un 1,3% en intenció de vot.





És curiós que tots els partits baixin i ningú aprofiti el retrocés d'Ada Colau. Segons l'enquesta, realitzada entre el 21 de novembre i el 9 de desembre passats, podria ser pel gran nombre d'indecisos i desencantats. De fet, un 52,3% dels enquestats respon a la pregunta de a qui votaria amb un no sap (28,1%), abstenció (10,8%), nul o blanc (1,5%) o no vol contestar aquesta qüestió (11,9%).





TRIAS I BOSCH, ELS MILLOR VALORATS





La puntuació més alta l'obtenen Xavier Trias i Alfred Bosch, amb un 5,3 tots dos, i Ada Colau obté un 5,1, perdent tres dècimes respecte a l'anterior Baròmetre.





Jaume Collboni aprova amb un 5, sumant un punt percentual més que fa sis mesos, i va seguit de María José Lecha (4,5), Carina Mejías (3,5) i Alberto Fernández (2,9).