El turisme es converteix en la segona preocupació dels barcelonins després de l'atur

La preocupació dels barcelonins per les conseqüències del turisme ha crescut en els últims sis mesos fins a ser el segon dels problemes de la ciutat, ja que un 11% ho veu com el més greu, cinc punts percentuals més, segons el Baròmetre municipal semestral presentat aquest dimecres.

El primer problema per als barcelonins continua sent l'atur i les condicions de treball, ja que un 17,6% ho veu com el tema més greu, encara que aquest índex cau set punts respecte a l'anterior semestre, ha explicat en roda de premsa el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello.

Per Pisarello, aquests resultats demostren que "la percepció de recuperació econòmica està calant" però que per contra hi ha un canvi rellevant respecte al turisme, el que demostra que els barcelonins estan preocupats per les seves conseqüències, per exemple amb la pujada dels preus del lloguer o la massificació.

Una altra preocupació que augmenta és el trànsit i la circulació, fins a 2,7 punts percentuals, de manera que per a un 7,8% de barcelonins és el problema més important --la xifra més alta des 2006--, tot i que per a l'equip municipal no guarda relació amb l'impuls de la 'superilla' del Poblenou.

En canvi, si es té en compte quin és el problema més greu a Catalunya, lidera el rànquing l'encaix de Catalunya amb la resta d'Espanya, amb un 33,3%, seguit de l'atur, amb un 20,6%, que és la principal problemàtica quan es pregunta pel conjunt d'Espanya.

GESTIÓ MUNICIPAL

Un 49,9% de barcelonins considera bona o molt bona la gestió municipal, el que suposa 2,5 punts percentuals menys que en l'anterior baròmetre, i el 29,1% creu que és dolenta o molt dolenta, tres punts per sobre de fa sis mesos, unes dades que per Pisarello demostren que es mantenen les bones valoracions.

El Baròmetre reflecteix una millora de la percepció de l'economia de la ciutat i de la dels barcelonins, ja que el 47,3% dels enquestats creu que l'estat de l'economia de la ciutat és bo o molt bo, el que suposa la xifra més alta des de desembre de 2006 i és la segona edició consecutiva en què els que valoren positivament l'economia superen els que la veuen negativament (36,5%).

En preguntar per l'economia familiar, només el 20,1% creuen que ha millorat, tot i que aquesta xifra augmenta respecte a fa sis mesos, quan només ho va afirmar el 18,6% d'enquestats; per contra, un 39,8% creu que ha empitjorat i un 38,8% que està igual.

Un 37,3% de barcelonins creu que la ciutat ha empitjorat l'últim any, una percentatge que augmenta lleugerament, enfront del 32,8% que considera que ha anat a millor. Pel que fa a les perspectives de futur, un 58,8% creu que Barcelona millorarà en el futur i el 26,4% que empitjorarà.

El Baròmetre s'ha realitzat en base a 800 entrevistes telefòniques realitzades entre el 21 de novembre i el 9 de desembre a barcelonins de més de 18 anys de nacionalitat espanyola i d'altres amb dret a vot en les eleccions municipals.