​Federico Trillo serà rellevat com a ambaixador al Regne Unit

El Govern espanyol ha recordat que l'exministre de Defensa Federico Trillo serà rellevat com a ambaixador a Londres igual que 70 ambaixadors més perquè "toca" i fins ara no s'havia pogut iniciar el procés de renovació perquè l'executiu es trobava en funcions, segons han indicat a Europa Press fonts governamentals.





Per tant, les fonts consultades han deslligat el pròxim cessament de Trillo de l'informe del Consell d'Estat sobre l'accident del Yak 42 que determina que el Ministeri de Defensa que ell dirigia el 2003 va tenir indicis del risc i no va actuar.





Fonts governamentals han precisat que es procedirà al relleu de Trillo, que va ser nomenat ambaixador a Londres el mes de març del 2012, en "les pròximes setmanes o mesos" perquè "toca", si bé expliquen que aquest procés té uns temps perquè cal sollicitar el plàcet al país de destí i que aquest ho autoritzi.

L'anterior titular d'Afers Exteriors, José Manuel García-Margallo, tenia previst rellevar Trillo com a ambaixador al Regne Unit i, de fet, el seu successor i actual ministre, Alfonso Dastis, aspirava a ocupar aquesta plaça. Això no significa, no obstant això, que Trillo no pogués passar a una altra ambaixada i de fet es va postular, segons fonts diplomàtiques, com a nou ambaixador a Washington, un lloc pel qual Rajoy va triar finalment el també exministre de Defensa Pedro Morenés.





El reglament de la carrera diplomàtica fixa entre un mínim de tres i un màxim de cinc anys el temps de permanència al capdavant d'una ambaixada, per la qual cosa Trillo, que va ser nomenat ambaixador a Londres el març del 2012 compleix aquest requisit. No obstant això, aquest reglament només s'aplica als diplomàtics, però no als polítics, com Trillo o l'exministre d'Educació José Ignacio Wert, ambaixador davant l'OCDE, per la qual cosa el Govern podia haver-lo mantingut indefinidament.





MARIANO RAJOY





L'executiu de Mariano Rajoy ha estat més de deu mesos en funcions, fet que ha impedit la renovació habitual dels ambaixadors, el mandat del qual no acostuma a excedir de quatre anys. Per aquesta raó, en els últims mesos estan pendents un altre cop nomenament un total de 72 representants diplomàtics.

Si Rajoy no li ofereix cap lloc, el més probable és que Trillo torni a Espanya, on compta amb un despatx professional d'advocats que va deixar en mans del seu fill. A més, Trillo és lletrat del Consell d'Estat, precisament la institució que per primera vegada l'ha assenyalat com a responsable de la catàstrofe aèria en què van morir 62 militars espanyols, quan tornaven de l'Afganistan el 26 de maig del 2003.