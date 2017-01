Josep Maria Tarragó: "Em van oferir 10.000 euros si callava, però jo vull justícia i no caritat"

CatalunyaPress. - Josep Maria Tarragó és un pensionista català que lluita per salvar-se d'una sentència en contra per un delicte societari i per condemnar les actuacions il·legals de la seva acusador Rafael Roca. Un empresari el despatx d'advocats barceloní, Roca & Associats, està implicat en el cas de 'Els Papers de Panamà'.





Tarragó va treballar durant 1996 i 2006 per al despatx de Roca com a testaferro d'empreses. El 2006, va ser denunciat per una advocada del mateix bufet per un delicte societari i una apropiació indeguda de 20.000 € d'una empresa en la qual ell constava com a administrador únic. El jutjat va donar la raó a l'acusació "sense investigar, ja que Roca té influències en els estaments religiosos i tàctics", segons assenyala l'implicat.





Des de llavors Tarragó ha recorregut la sentència en dues ocasions i ha denunciat a Rafael Roca per frau a la Seguretat Social, a l'Agència Tributària i als creditors particulars, "presentant documentació i proves que ho avalen".





Com era la teva relació professional amb Rafael Roca i quines eren les teves funcions laborals?





Jo vaig estar 10 anys treballant per a Roca com a testaferro. Ell em donava 1.000 euros per cada empresa que es creava i que em registrava com a administrador. Em pagaven amb xecs, i per descomptat el cobrava tot en negre. Mai em va declarar una assegurança social, ni cotitzacions, ni res. Jo oficialment no existia.





Roca em va inscriure en al voltant de 50 empreses, amb diferents càrrecs en cadascuna, i la meva feina consistia a anar a la notaria a signar. Encara que jo no sabia ni el que signava. I després cobrava, de vegades a la bestreta altres després, però sempre quantitats indignes ... Tot i que, en constar com a administrador en tots els papers, el responsable era jo i el que podia tenir problemes també.





Moltes vegades em feien signar talons en blanc. Davant la meva sospita Roca em va dir que no em preocupés per res i que mai aniria a presó per això. Encara que després va ser ell mateix el que va fer que em denunciessin.





Segons vostè haver irregularitats en el seu judici, quins van ser?





El meu judici va ser un abús de poder total, hi va haver perjuri i testimonis falsos ... el fiscal només em va dir que m'havia portat els diners per enriquir-me i no va investigar res més, no interessava. Rafael Roca és un home protegit, està vinculat a alts poders i esferes d'Espanya. A més en aquest moment Roca no estava investigat i no sospitaven d'ell ... fins que es va descobrir que el seu bufet estava implicat en els papers de Panamà. Però de cara al meu condemna jo ja no tenia res a fer, perquè això no constava.





De manera que no van investigar res. Així mateix, al meu judici Roca no figurava com a denunciant, sinó com a testimoni. La denunciant va ser una advocada que treballava al seu despatx i que anteriorment havia estat advocada meva quan jo vaig fer liquidacions per Roca. És immoral. Una advocada que havia treballat per defensar-me anteriorment no pot ser el meu acusadora. No sé si és delicte o no, però dins de l'ètica dels advocats "això no es fa". Jo havia viatjat fins amb ella. Actualment, l'advocada acusadora segueix treballant per a ell.





Durant tot el procés només pensava que Roca s'estava 'folrant' i encara ho està fent, però tot a nom de societats, ell no té ni un euro. Jo demano que se li investigui.





¿Va tenir problemes fiscals després del judici per la seva relació amb Roca & Associats?





Quan em van denunciar jo vaig dimitir, vaig fer un escrit donant-me de baixa de totes les empreses en què constava en algun càrrec, però ells mai van anar a donar-me de baixa en el Registre Mercantil. De manera que utilitzaven el meu nom com a administrador quan els interessava si i quan no, no. Va ser un parany total.

En 2014, diversos anys després del judici, inspectors d'Hisenda van venir a casa meva, volien involucrar-me en un assumpte en el qual no tenia res a veure. Es van adonar que jo només figurava en els papers, però que no sabia res. Llavors va ser quan vaig anar a denunciar Roca. La denúncia va servir perquè Hisenda ho investigués i veiés els desfalcs, el diner negre, el blanqueig de capitals ... Primer van multar amb 150.000 euros entre multa i deute i després, van tirar de la manta, i li van cobrar en un any 1 milió d'euros .

Fa tres anys, just després que el denunciés, Roca va venir a buscar-me i em va oferir 300 euros al mes durant tres anys i 10.000 euros si callava. Jo vull justícia i no una caritat. Va ser un suborn total. Però no ho vaig acceptar.





Es va pensar que jo menjaria perquè no tenia ni un duro. Tenia por de mi i sabia que jo no ho denunciaria només per el meu cas, sinó per tot el que sé d'ell i el que anava a investigar.





Així mateix, hi va haver més casos en què Hisenda em reclamava diners, per constar encara com a administrador, però es va encarregar l'empresa de pagar-lo. Jo rebia moltes cartes de deutes petites que eren seves, de Roca, però jo no els feia cas. Jo sóc insolvent.





Per què creus que no se li va investigar amb anterioritat?





Roca segueix treballant sense mesures cautelars ... Cap ciutadà d'aquest país tindria aquest privilegi després d'estar implicat en un cas de corrupció tan important, ja que era el testaferro d'un grup rus d'evasió de capitals Àustria-Panamà. Els mitjans van recollir que el seu despatx estava implicat en el cas d'evasió fiscal conegut com Els Papers de Panamà.





A més, té més casos amb la justícia com amb un empresari madrileny que li reclama 600.000 euros. Ell com a persona no té ni un duro, ho té tot en empreses amb despatxos a Madrid, Barcelona ia Amèrica.





Dins dels jutjats hi ha moltes influències. La Fiscalia és un cos corrupte que treballa per a un govern corrupte. Tot són influències fins que vingui algú que faci justícia de veritat. Roca està protegit per l'església i el cos militar. Però ja n'hi ha prou, és el súmmum. De manera que el jutjat o no ho ha investigat o no ho ha volgut investigar.





Quina ha estat la repercussió professional després del judici?





Després de la condemna jo em vaig espavilar i ara mateix no tinc cap antecedent penal. Encara vaig tenir antecedents durant més d'un any. El cas més em va perjudicar perquè podria haver tingut un treball d'inversions estrangeres i en veure els antecedents, no em van contractar i no em vaig poder guanyar la vida.

A dia d'avui crec que no conste en cap empresa en el Registre Mercantil, però si conste en alguna, que no ho sé, és encara del temps de Roca. Em va ficar en molts embolics.





Un cop, hisenda em va embargar fins a la pensió. Vaig fer un recurs, ja que una persona no contributiva és per llei pot embargar. I em van tornar el que m'havien tret. Ara ja consto com pot embargar.





I a nivell personal ...





En el personal he d'estar malvivint amb una pensió no contributiva d'al voltant de 350 euros més un ajut de la Generalitat de menys de 100 euros per tenir una discapacitat del 65%. Si no fos pels meus amics no podria ni viure.





Tot i així, no accepto suborns i no estic d'acord amb la meva sentència. Jo m'ho vull cobrar perquè el perjudici moral, de salut i econòmic és molt fort. Jo vull arribar fins al final. Vull que Rafael Roca pagui el que ha fet i no pararé fins aconseguir-ho.