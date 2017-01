El consumidor decidirà si prefereix tiquet electrònic o en paper

Facua-Consumidors en Acció ha recordat que la substitució dels tiquets o factures de compra en paper per documents electrònics, després de l'anunci fet per diverses superfícies comercials, és una mesura que la llei només permet si el comprador ho accepta, ha assenyalat en un comunicat.

En concret, l'organització de consumidors ha indicat que l'opció de rebre el tiquet per correu electrònic o que el document quedi arxivat en una 'app' és una mesura que pot resultar útil als consumidors i que contribueix a reduir el negatiu impacte mediambiental.

A més, assenyala que disposar dels comprovants de compra en un arxiu digital redueix el risc de no comptar amb les seves versions en paper quan resulta necessari plantejar una reclamació, ja que en molts casos es llencen o perden.

Facua ha advertit que el consumidor sempre té dret a exigir el lliurament d'un tiquet o factura en paper, al tractar-se d'un dret reconegut en el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

D'altra banda, l'associació ha subratllat que encara hi ha un elevat percentatge de consumidors que no tenen accés a Internet, per motius tant econòmics o per desconeixement del funcionament de les noves tecnologies.

CARREFOUR I LIDL HAN ANUNCIAT EL SEU INTENCIÓ DE SUPRIMER EL PAPER

Carrefour ha anunciat que dins de la seva estratègia de digitalització posa en marxa el projecte Paper 0, que permetrà reduir fins a un 70% del paper emès en la seva línia de caixes i la digitalització dels principals processos a les seves oficines centrals.

En concret, els usuaris de l'aplicació meu Carrefour poden seleccionar lliurement l'opció de 'no rebre paper' i d'aquesta manera s'elimina el paper del XecEstalvi i el dels cupons, que apareix automàticament en l'aplicació.

En l'actualitat, la companyia envia les notificacions als més d'un milió d'usuaris de la seva aplicació perquè de forma voluntària decideixin si no volen paper en línia de caixa.

Per la seva banda, Lidl va anunciar al desembre que deixarà d'imprimir de forma automàtica el tiquet de compra en els cent supermercats de la companyia a Suïssa amb l'objectiu de reduir costos i contribuir amb el medi ambient.

La cadena de supermercats alemanya al·lega que actualment la majoria dels clients no agafa el rebut, o que ho perd abans d'arribar al seu vehicle, de manera que defensa que la iniciativa permetrà l'estalvi de "molt paper".