Descobert un gen que permet envellir de forma més saludable

Investigadors de l'Institut Maimónides d'Investigació Biomèdica de Còrdova (Imibic), de l'Hospital Universitari Reina Sofia, la Universitat de Còrdova (UCO) i del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Obesitat i Nutrició (CIBERobn), han portat a terme un estudi en el que s'identifica un gen que permet envellir d'una manera més saludable.

L'estrès oxidatiu, la inflamació i el sistema immune afavoreixen l'envelliment o senescència de les nostres cèl·lules, teixits i òrgans vitals. Un dels mecanismes primordials d'aquest envelliment és l'escurçament dels telòmers, estructures situades en els extrems finals dels cromosomes que els protegeixen de la seva degradació i que van escurçant de manera natural amb l'edat, cada vegada que les nostres cèl·lules es divideixen.

Els aspectes genètics i el tipus d'alimentació afavoreixen l'escurçament d'aquests telòmers. Aquest treball demostra que la dieta mediterrània alenteix l'escurçament d'aquests telòmers i, per tant, l'envelliment de les nostres cèl·lules, dins de la idea moderna de la medicina de precisió, en virtut de la qual es podran individualitzar en el futur els aliments que serveixin a cada persona per retardar l'envelliment.





Així ho ha indicat el Imibic en una nota en què ha detallat que l'estudi s'ha publicat a la revista 'Journal of Gerontology', la de major impacte científic en l'àmbit de l'envelliment, sota el títol de 'telomerasa RNA Component Gnetic Variants Interact with the Mediterranean Diet Modifiying the Inflammatory Status and ists Relationship with Aging: Cordioprev Study '.





Aquest article, coordinat pel doctor Francisco Gómez, i emmarcat en el projecte 'Desenvolupament d'una plataforma tecnològica que permeti avaluar el grau d'envelliment i establir una pauta de tractament personalitzat segons el perfil clínic, biològic i genètic del pacient', finançat pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, l'Institut de Salut Carlos III i liderat pel doctor Pablo Pérez, va sorgir arran de que en els últims anys ha crescut l'interès en estudiar el paper de l'estil de vida i l'alimentació com a moduladors de l'envelliment .

L'estudi publicat s'emmarca en el projecte 'Cordioprev', que té per objecte determinar si dos models de dieta saludables són capaços de tenir un efecte 'curatiu' sobre malalts del cor. És important destacar que l'estudi 'Cordioprev' és el primer d'aquest tipus al món, suposant un important avanç en el coneixement de la importància de l'estil de vida en la prevenció cardiovascular.

El projecte, en el qual participen més de 30 investigadors, liderats pels doctors Francisco Pérez i José López, compta amb el suport de múltiples institucions públiques i privades. Entre elles es troba la Fundació Patrimoni Comunal Oliverer com a patrocinador principal, així com Citoliva i CEAS.