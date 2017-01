L'abús de l'alcohol augmenta un 40% el risc d'infart de miocardi

Investigadors de la Universitat de Califòrnia a San Francisco (Estats Units) han constatat que el consum abusiu d'alcohol eleva el risc d'infart de miocardi i altres problemes cardiovasculars, fins i tot en els que no tenen antecedents familiars d'una malaltia cardíaca o presenten altres factors de risc coneguts.

En concret, segons els resultats publicats a la revista 'Journal of the American College of Cardiology', després de tenir en compte el tabaquisme, l'obesitat o la diabetis van veure que només l'abús d'alcohol augmentava un 40 per cent el risc de tenir un infart.

Així mateix, el consum excessiu de begudes alcohòliques també es va associar a un risc dues vegades més gran de fibril·lació auricular mentre que el risc d'insuficiència cardíaca congestiva, un trastorn crònic del bombament de cor, era 2,3 vegades més gran.

Tot i que algunes investigacions prèvies han vinculat el consum ocasional o fins i tot diari amb una millor salut del cor, aquestes troballes haurien de posar fi a qualsevol creença errònia que amb majors consums el benefici sigui més gran, segons ha defensat Gregory Marcus, principal autor de l' estudi.

"Hem demostrat que no només el consum excessiu d'alcohol augmenta substancialment el risc de fibril·lació auricular i insuficiència cardíaca, sinó també el de patir un infart, l'únic fenomen que les dades anteriors han suggerit que podria ser mitigat pel consum moderat d'alcohol" , ha afegit.

Per avaluar la connexió entre l'abús d'alcohol i els problemes cardíacs, Marcus i el seu equip van analitzar dades de més de 14,7 milions d'adults de Califòrnia que van ser atesos, hospitalitzats i fins i tot operats d'urgències entre 2005 i 2009. Al voltant de l'1, 8 per cent, uns 268.000 pacients, havien estat diagnosticats amb abús d'alcohol.

L'augment del risc d'infart, fibril·lació auricular i insuficiència cardíaca congestiva associat amb l'abús d'alcohol en l'estudi va ser similar en magnitud al causat per altres factors de risc ben coneguts com la diabetis, la hipertensió o l'obesitat.

NO CONCLOUEN QUE LA BEGUDA SIGUI LA RESPONSABLE DIRECTA

De fet, van calcular que acabar amb aquest consum abusiu permetria evitar més de 73.000 casos de fibril·lació auricular, 34.000 infarts i 91.000 casos d'insuficiència cardíaca congestiva als Estats Units, segons els investigadors, que tot i això admeten que l'estudi és observacional i no prova que la beguda sigui la causant d'aquests problemes.

A més, una altra limitació de l'estudi és que les dades sobre els pacients diagnosticats amb problemes d'abús d'alcohol no especifica quant bevien les persones, assenyalen els autors. De la mateixa manera, també és possible que algunes persones de l'estudi fossin bevedors abusius però no diagnostiquessin com a tal, el que impedeix determinar quina quantitat d'alcohol es considera abusiva i, per tant, perjudicial.

Malgrat això, l'àmplia mostra de l'estudi permet haver identificat problemes cardíacs relacionats amb l'alcohol que altres treballs previs no havien identificat, segons ha afegit Michael Criqui, de la Universitat de Califòrnia a San Diego, en un editorial que acompanya a l'estudi.