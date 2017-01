Catalunya Bank obligat a pagar més de 3.000 euros a una clienta per una hipoteca abusiva

Un jutjat de Granollers (Barcelona) ha anul·lat les clàusules sòl d'una hipoteca de Catalunya Banc i, a més, ha condemnat l'entitat --ara absorbida pel BBVA-- a tornar a una clienta les "despeses de notari, registre i impostos d'actes jurídics documentats ".

En la sentència del Jutjat de Primera Instància 6 de Granollers obliga el banc a retornar per aquest concepte a aquesta clienta de la comarca del Vallès Oriental (Barcelona) un total de 3.371 euros que va gastar en aquestes gestions d'una hipoteca contractada en 2010.

La magistrada conclou que les clàusules, tant de les despeses de notari com dels aranzels del Registre de la Propietat, li van ser imposades a la client "unilateralment pel que han de ser declarades nul·les per abusives".

"S'haurien d'haver pactat d'una manera més equitativa entre les parts. L'entitat prestador és la primera interessada en l'elevació a escriptura pública dels documents i la seva inscripció en el Registre", afegeix la jutge, que considera que no ha quedat acreditat que Catalunya Banc ho hagués negociat amb la clienta.

Sobre el pagament de l'impost d'actes jurídics documents, la jutgessa s'ha pronunciat en el mateix sentit considerant-la abusiva en no quedar acreditat que s'ha pactat, segons recull en la seva sentència dictada el 21 de desembre del 2016.

LA CLÀUSULA SÒL

Pel que fa a les clàusules sòl, la jutgessa ha declarat nul·la per abusiva la clàusula del contracte hipotecari que establia que "en cap cas el tipus d'interès que resulti per aplicació d'aquesta clàusula podrà ser inferior al 3,5%, ni superior al 15% ".

Ho ha fet al·ludint a la sentència del Tribunal Suprem (TS) del 9 de maig de 2013 i conclou que aquesta clàusula sòl "no té la transparència necessària" i no queda acreditat que hagués estat negociada ni se li hagués donat prou informació a la clienta , representada per l'advocat Carles Pastor.