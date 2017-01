CatalunyaPress estrena nou disseny adaptat a qualsevol tipus de dispositiu

Ramón A. Parada.- Catalunyapress porta des de l'any 2009 oferint una cobertura àmplia de l'actualitat catalana, fruit del treball d'un equip de professionals bolcats dia a dia a oferir-te el millor.





L'idea principal ha estat eliminar tot obstacle perquè vosaltres, com a lectors, pugueu trobar-vos en el camí, de manera que quedés només l'imprescindible. El canvi ha arribat fins i tot al tradicional logo en el qual l' "arrova" ha perdut protagonisme per facilitar la claredat i senzillesa, tan necessària en aquests temps.





Volíem aprofitar aquesta ocasió per millorar també altres aspectes de la publicació, perquè en Catalunyapress sigui més fàcil trobar informacions interessants, fàcils de llegir i de compartir.





Alguns lectors estan especialment interessats en els nostres continguts sobre Sanitat, a la secció Sala d'Espera, sobre Economia, o desitgen veure un vídeo en lloc de llegir. Per a ells hem fet una reorganització de la portada que els permeti trobar tot això amb més facilitat.









DISSENY RESPONSIVE





Un web responsive és aquella que es modifica ajustant-se automàticament a la mida de pantalla del lector. Amb l'explosió dels dispositius mòbils s'ha convertit en una necessitat per als diaris digitals.





Cal, però, responsives i responsives. Davant tants dispositius que hi ha al mercat, l'estratègia més comuna és dividir el problema en dues, crear una versió per a ordinador i una altra centrada per als telèfons mòbils més comuns, oferint una experiència menys completa per a aquells que se surtin fora del comú.





Això no suposava un problema fins fa poc, en les que cada vegada han sorgit més telèfons mòbils amb pantalles grans i nosaltres no volem deixar cap lector enrere.





Tampoc volem oblidar-nos dels lectors que s'han comprat o es compraran en els propers anys ordinadors amb resolució 4K, per no parlar dels que fan servir el navegador del seu Smart TV. La tendència és clara i segons sembla imparable; es rumoreja que el proper iPhone comptarà amb una versió encara més gran que l'iPhone 7 Plus.





Per tot això, el nou disseny de Catalunyapress està fet per a tot tipus de pantalles i ha estat provat en tot tipus de dispositius. Si ens esteu llegint des d'un ordinador, podeu veure-ho en acció arrossegant la cantonada de la finestra del navegador per fer-la més petita. Veureu com els continguts es van ajustant per crear una bona experiència en aquesta mida. Si ens esteu llegint des del mòbil, simplement heu de girar la pantalla i aquesta s'ajustarà per veure tombada o vertical.





Aquest canvi l'hem fet extensiu a totes les pàgines del diari, incloses les portades. De moment són molt pocs els diaris que l'han portat a tal extrem, només grans capçaleres com El País, The Guardian i algun avantatjat, però creiem que seran més els que se sumin en els propers anys.





La nova portada ens permet major flexibilitat --destacando diverses noticias-- però manté el seu estil clàssic, evitant convertir-se en un munt de caixes com sol passar en molts dissenys responsive. Però si cal destacar un canvi, aquest ha estat que la portada mòbil ha passat de ser el germà petit a ser la prioritat número u en el moment del redisseny.





LA NOTÍCIA ÉS LA NOVA PORTADA









No sé com hauràs arribat fins a aquesta notícia, però el més probable és que no ho hagis fet mitjançant la nostra portada. Segurament ho hauràs fet a través d'alguna xarxa social, perquè en Catalunyapress --com en la majoria diaris-- un alt percentatge de lectors aterra directament a la notícia.





Quant entris en una notícia trobaràs que el text comença més amunt i has de fer menys "scroll" per començar a llegir. També hem canviat la tipografia, tant del titular com del contingut, perquè la lectura sigui fàcil tant si és un text curt com si el tema en qüestió mereix cert desenvolupament.





No vull acomiadar-me sense recomanar-te que visiteu un altre dels nostres continguts. Potser, com la majoria de lectors, no arribis a accedir a la portada. Un altre dels canvis que hem fet ha estat ampliar i millorar la selecció de continguts que trobaràs al final de la notícia. Esperem que algun sigui del seu interès.





Com tot redissenys aquest és un treball incomplet. Seguirem treballant les pròximes setmanes i mesos per oferir-te una millor experiència.





Ramón A. Parada. Director de Bigpress Software.