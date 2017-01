La Federació Catalana de Natació obre un expedient per detectar irregularitats en el Club de Sabadell

El Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana de Natació (FCN) ha obert expedients en trobar irregularitats en el procés electoral a la presidència del Club Natació Sabadell, que té programats els comicis per al 25 de gener.





Segons un comunicat del precandidat Claudi Martí, s'han obert dos expedients a l'actual president de l'entitat, Miquel Torres, constatant utilització de recursos del CN Sabadell en relació a l'ús de vestimenta del club per part de l'equip de precampanya de Torres ia l'ús de les xarxes socials de l'entitat amb finalitats propagandístiques.





Un tercer expedient és relatiu a la Junta Electoral per haver prohibit a precandidat Claudi Martí realitzar actes públics i davant els mitjans de comunicació, una mesura que el Comitè d'Apel·lació ha suspès cautelarment en considerar que podria implicar "una infracció o desviació de la normativa electoral ", i per garantir i preservar els principis de publicitat, igualtat d'oportunitats, de llibertat i no discriminació.





L'obertura d'aquests expedients tenen el seu origen en un recurs d'empara presentat pel precandidat Claudi Martí a la FCN dilluns passat.





Per a Martí, el dictamen "evidencia que Miquel Torres s'ha extralimitat en l'ús dels recursos" del CN Sabadell, i es reflecteix l'ús partidista que ha fet i la manca de transparència del seu mandat durant cinc anys, generant indignació entre bona part de la massa social, segons ell.