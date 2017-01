Els jubilats porten carbó a la delegació del Govern per la pujada de les pensions

L'Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de Catalunya han portat carbó a la Delegació del Govern central a Barcelona per reivindicar pensions dignes, tot coincidint amb l’aprovació en el Consell de Ministres del projecte de llei que s’enviarà a tramitació parlamentària i que contempla una revalorització de les pensions de només un 0,25%.





“Aquest increment és totalment insuficient”, denuncien des del sindicat. L’augment suposa una pèrdua de poder adquisitiu d’un 1,25%, ja que com a mínim la previsió de l’IPC de desembre és d’un 1,5%.





Aquesta pujada és el mínim legal establert en la fórmula de revaloració introduïda en l'última reforma de pensions, que té en compte les despeses i ingressos del sistema i estableix una pujada mínima del 0,25% i un sostre màxim de l'IPC més un 0,50%.





El Govern va aprovar aquesta revaloració de les pensions via Reial Decret, pel que no cal que sigui convalidat al Congrés en no tenir rang de llei. El increment de les pensions afectarà prop de 9,5 milions de pensions contributives i unes 455.000 pensions no contributives.





L’EQUIVALENT A LES PENSIONS





Després de la pujada de l'0,25% que han experimentat les pensions aquest 1 de gener, la pensió mínima de jubilació d'una persona amb 65 o més anys i cònjuge a càrrec passa de 784,9 euros al mes per catorze pagues a 786,86 euros mensuals. Els que no tinguin cònjuge cobra un mínim de 637,7 euros, enfront dels 636,1 euros d'aquest any, mentre que els que tenen cònjuge però no a càrrec de percebre 605 euros mensuals (ara són 603,5 euros).