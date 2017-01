El president d'Òmnium veu inoportuns els fanalets de la Cavalcada de Vic

El president d'Òmnium Cultual, Jordi Cuixart, ha enviat una carta als presidents territorials de l'entitat en què ha expressat que veu inoportú la crida que ha fet l'ANC de Vic (Barcelona) i Òmnium d'Osona a acudir a la cavalcada de Reis de Vic amb fanalets amb l'estelada, per la qual cosa els ha demanat que siguin més curosos amb les iniciatives que impulsen al marge de la direcció de l'entitat.





Segons han informat fonts d'Òmnium a Europa Press, Cuixart ha afirmat que la proposta d'exhibir estelades a la Cabalagata de Vic --que TV3 emetrà en directe aquest dijous-- no està en la línia del pla de treball de l'entitat sobiranista , i ha demanat a les territorials que no col·laboren en accions que no són pròpies de l'organització.





Ha lamentat que el suport que Òmnium Osona ha ofert a la iniciativa de l' ANC de Vic s'hagi interpretat com una acció a nivell català de tota l'entitat, i ha recordat que les activitats que realitzen estan sota el punt de mira i es poden treure fora de context.