Baviera (Alemanya) no té dret a fer un referèndum d'independència

Florian Weber, presidente del Partido de Baviera, formación independentista





La ciutat alemanya de Baviera s'ha quedat sense el dret a celebrar un referèndum independentista. El Tribunal Constitucional del país així ho ha sentenciat al·legant que la seva secessió vulneraria la llei fonamental d'Alemanya.





El Constitucional rebutja d'aquesta manera la petició d'un ciutadà bavarès que havia preguntat a la màxima instància judicial alemanya si seria legal la convocatòria d'una consulta d'autodeterminació.





El dictamen assenyala textualment: "En la República Federal d'Alemanya, que és un estat-nació basat en el poder constituent del poble alemany, els estats federats no són els propietaris de la Constitució. Per tant, en la Carta Magna no hi ha espai pels processos secessionistes. Això viola l'ordre constitucional".





Encara així, el Partit de Baviera, principal formació independentista de la ciutat, ha assegurat que continuarà lluitant per la secessió. "La lluita per la independència de Baviera no ho decidirà un tribunal, sinó la voluntat dels bavaresos", ha afirmat el líder del partit, Florian Weber.





Ara bé, el suport d'aquest moviment és molt limitat i el seu millor resultat electoral va ser a les municipals del 2013, quan el Partit de Baviera va obtenir un 2,1%, quedant fora de les institucions.