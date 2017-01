Carles Puigdemont: "L'any que ve no seré President"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha obert aquest dijous a pactar amb el Govern central altres majories diferents de la del 50% més un per avalar el resultat del referèndum sobre la independència de Catalunya, tot i que ha subratllat que aquesta és la seva opció.





En una entrevista de Cadena Ser-Ràdio Barcelona durant l'emissió del 50 aniversari de la campanya nadalenca 'Cap nen sense joguina', Puigdemont ha assegurat que d'aquí a un any ja no serà president perquè el seu projecte és que es voti un referèndum i després es convoquin unes eleccions constituents.





Per això, ha dit textualment que el seu encàrrec com a president és culminar el pas de la postautonomía a la preindependencia, i que ho farà amb totes les seves energies, però que l'etapa posterior requerirà altres lideratges: "No tinc vocació de ser candidat".





Per Puigdemont un referèndum efectiu requereix que tots ho facin seu i ho avalin amb la seva participació, encara que no ha volgut fixar un límit, perquè així ho recomanen les normes internacionals per evitar boicots dels detractors.





A més, ha considerat que per fer un referèndum cal una pregunta clara amb un 'sí' o un 'no'; el compromís del Govern de complir el resultat; "Transparència i verificació internacional", i possibilitat de totes les opcions per explicar-se.





CONTACTES AMB MARIANO RAJOY





Sobre els seus contactes amb el president del Govern central, Mariano Rajoy, ha explicat que li va trucar per felicitar-lo per la seva investidura, que després Rajoy va convidar a la Conferència de Presidents autonòmics, i que no hi ha hagut més contactes, encara que ha afirmat: "Quan Rajoy em convidi jo aniré segur. Crec que això s'ha d'acabar produint".





Ha explicat que també el Govern va enviar fa dies una carta a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría per demanar-li una reunió per tal d'abordar temes que interessen a Catalunya i de moment no s'ha fixat cap data: "Encara no hem avançat".





COLAU CREU QUE ANTEPOSAR LA DATA DEL REFERÈNDUM A les CONDICIONS POT PORTAR A UN ALTRE 9N





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat un referèndum que interpel·li a tota la ciutadania i no la instrumentalitzi, i ha avisat que "posar el calendari per davant de les condicions pot portar a reeditar un 9N, una consulta que és molt legítima però no és un referèndum".





Colau, que ha estat en la mateixa entrevista costat de Puigdemont, ha considerat que el més important és preservar el consens en que "tots se senten partícips, interpel·lats i protagonistes, i no instrumentalitzats pels interessos d'uns i altres".





Ha defensat un referèndum efectiu reconegut per tots els catalans i tots els interlocutors estatals i internacionals, i també ha afirmat que per als 'comuns' "el que ha de fer-se és un referèndum, perquè la qüestió bàsica és la democràcia".





Considera que "amb la situació de bloqueig tan continuat, el millor és donar-li la paraula a la ciutadania" i que el més important a preservar és la majoria del 80% a favor del referèndum i que es donin les condicions perquè tots ho reconeguin com un referèndum.





Per a ella, el Govern ha d'establir garanties per tal que tothom se senti interpel·lats, tot i que admet que això és "complex", especialment per permetre que els funcionaris puguin participar amb seguretat.





LES PRÒXIMES ELECCIONS





Sobre les recents declaracions de Xavier Domènech (EnComúPodem), Colau ha aclarit que ell en cap cas va demanar eleccions en comptes d'un referèndum, perquè segueix defensant el referèndum, sinó que només va dir "que si el Govern finalment no pot complir pel que sigui , doncs llavors que convoqui eleccions".





Sobre el seu propi futur polític, Colau ha reiterat que "rotundament no" es presentarà com a candidata a la Presidència de la Generalitat a les eleccions autonòmiques, i que la seva possible repetició com a candidata a l'Alcaldia l'ha de decidir l'organització amb la participació ciutadana corresponent.